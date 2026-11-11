Топ-менеджеры не готовы доверять ИИ управленческие решения

Искусственный интеллект становится повседневным инструментом российских руководителей, однако управленцы пока не готовы делегировать ему самостоятельное принятие решений. Две трети опрошенных регулярно используют ИИ в профессиональной деятельности, однако полностью доверяют его рекомендациям лишь 2%. Об этом CNews сообщили представители Ассоциации менеджеров.

Такие результаты показало исследование Ассоциации менеджеров «Лидер в эпоху ИИ: между человеком и алгоритмом», в котором приняли участие топ-менеджеры, а также директора функциональных направлений из более чем 170 российских компаний крупного и среднего бизнеса.

Согласно результатам исследования Ассоциации менеджеров, все опрошенные руководители имеют опыт использования ИИ в работе. Регулярно применяют технологию 64% опрошенных, 19% респондентов обращаются к ИИ время от времени, 7% пробовали работать с ИИ, но пока почти не используют его. Еще 10% респондентов не поручают ИИ рабочие задачи, а используют его в экспериментальном режиме — проверяют возможности технологии и качество ее ответов, но не предоставляя доступа к рабочим системам.

При этом доверие к рекомендациям ИИ у российских руководителей пока остается условным: 12% участников исследования не доверяют решениям, предлагаемым ИИ, 47% руководителей скорее доверяют алгоритмам, но проверяют их выводы, еще 39% готовы полагаться на ИИ только в простых, рутинных и формализованных задачах. Полностью доверяют его решениям лишь 2%.

В первую очередь руководители готовы поручать ИИ задачи, результат которых можно проверить: поиск, сбор и анализ информации (83%), подготовку текстов, документов и других рабочих материалов (82%), генерацию идей и поиск возможных решений (63%). Реже управленцы готовы использовать искусственный интеллект для решения более сложных аналитических и операционных задач: анализа данных и подготовки прогнозов (54%), мониторинга, контроля и оптимизации рабочих процессов (45%). При этом подготовку рекомендаций для стратегических решений ему готовы поручить всего 27% опрошенных, а самостоятельное выполнение задач без постоянного контроля — 9%. Этот и некоторые другие вопросы исследования предполагали множественный выбор вариантов ответов.

Исследование также выявило, что готовность делегировать задачи ИИ во многом зависит и от возможных последствий ошибки. Так, 91% руководителей считают необходимым сохранить за человеком право окончательного решения в вопросах, затрагивающих отношения с клиентами и партнерами. Еще 82% опрошенных указали на необходимость человеческого контроля при управлении кризисными ситуациями, обеспечении безопасности бизнеса, работе с репутационными рисками, а также принятии кадровых решений — найме, увольнении, продвижении и оценке сотрудников.

Человеческий контроль также считают необходимым при принятии финансовых решений — инвестициях, крупных расходах и распределении ресурсов (67%), а также при определении стратегии развития компании (60%). Еще 40% опрошенных отметили важность участия человека в решении этических вопросов и ситуациях, затрагивающих ценности и принципы организации.

В то же время исследование Ассоциации менеджеров показало, что технологии искусственного интеллекта уже меняют повседневную работу руководителей. Так, 64% опрошенных отмечают сокращение объема рутинных и операционных задач, 53% — необходимость осваивать новые навыки и компетенции, 50% — расширение возможностей для анализа данных и оценки различных сценариев. Вместе с тем 38% руководителей отмечают увеличение нагрузки, связанной с проверкой и контролем результатов работы ИИ, а 30% пока не заметили существенного влияния технологии на свою деятельность.

Главной компетенцией руководителя в эпоху нейросетей 52% участников исследования назвали умение ставить задачи искусственному интеллекту и эффективно использовать его возможности. На втором месте — способность принимать стратегические решения в условиях неопределенности (21%). Еще 17% респондентов отметили важность навыков управления персоналом, развития команд и сохранения доверия. Умение критически оценивать рекомендации ИИ назвали 7% опрошенных, а готовность брать ответственность за решения, которые нельзя делегировать алгоритмам, — 3%.

Освободившееся благодаря внедрению ИИ время опрошенные руководители планируют направлять прежде всего на задачи, которые сложно автоматизировать. В ближайшие три-пять лет топ-менеджеры ожидают смещения фокуса своей работы с операционного управления на развитие кадрового состава и бизнеса. Так, 48% опрошенных прогнозируют усиление роли руководителя в развитии команд, корпоративной культуры и управлении изменениями, 39% — в формировании стратегии и развитии бизнеса. Еще 22% считают, что руководителям предстоит определять цели и границы применения ИИ. При этом 32% респондентов не ожидают принципиальных изменений в роли топ-менеджера.

Методология исследования

В исследовании приняли участие высшие руководители и директора функциональных направлений компаний, а также собственники и совладельцы бизнеса – в возрасте от 35 до 55 лет. В выборке представлены более 170 компаний различного масштаба — от организаций с численностью в 250 сотрудников до компаний с численностью штата более 5 000 человек. Респонденты представляли отрасли: профессиональные услуги для бизнеса, ИT и телекоммуникации, финансовый сектор, промышленность, ритейл и FMCG. Вопросы предусматривали одиночный и множественный выбор вариантов ответа.