Profitbase и «СКБ Техно» подписали соглашение о технологическом партнерстве

Profitbase и «СКБ Техно» подписали соглашение об усилении технологического партнёрства на Строительной неделе БРИКС в Казани. Компании объединят экспертизу в цифровизации девелопмента и технологических решениях для строительной отрасли, чтобы развивать сервисы и инструменты для участников рынка недвижимости. Об этом CNews сообщили представители Profitbase.

Партнерство направлено на создание новых возможностей для девелоперов, застройщиков и других участников отрасли. Совместные решения помогут компаниям эффективнее управлять процессами, ускорять внедрение цифровых инструментов, совершенствовать цифровую инфраструктуру рынка недвижимости и развивать российский рынок PropTech.

Сотрудничество будет развиваться по нескольким направлениям: совместная разработка и продвижение цифровых сервисов для рынка недвижимости; обмен экспертизой и лучшими практиками в области технологий для девелопмента; развитие интеграций между продуктами компаний; поддержка цифровизации бизнес-процессов участников строительной отрасли.

«У рынка недвижимости появляются новые задачи, а вместе с ними растёт потребность в технологиях, которые помогают участникам отрасли работать эффективнее. Поэтому наше сотрудничество особенно ценно», — Илья Клементьев, директор «СКБ Техно».

«Технологическое партнёрство с «СКБ Техно» — это возможность объединить наши компетенции и предложить рынку недвижимости более комплексные технологические решения. Сегодня девелоперам важно не просто автоматизировать отдельные процессы, а выстраивать единую цифровую среду, связывающую привлечение клиента, работу с ним на всех этапах сделки и последующий сервис. Уверена, что усиление сотрудничества откроет новые возможности для развития цифровых решений и повышения эффективности девелоперского бизнеса», — Анна Шишкина, операционный директор Profitbase.

Партнерство Profitbase и «СКБ Техно» усилит совместные проекты, направленные на развитие технологичной и устойчивой среды в девелопменте. Компании планируют использовать свои компетенции для создания решений, которые помогут участникам рынка быстрее адаптироваться к изменениям в отрасли и повышать эффективность работы.