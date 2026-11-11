Postgres Professional ускорила восстановление баз данных и упростила управление резервными копиями в ProBackup 3.5.0

Компания Postgres Professional выпустила новую версию решения для резервного копирования и восстановления Postgres Pro Backup Enterprise (ProBackup) 3.5.0. Обновление объединяет удаленное восстановление в едином инструменте, ускоряет восстановление после сбоев и миграцию, упрощает синхронизацию реплик и повышает эффективность управления сроками хранения резервных копий. Это позволяет компаниям сокращать время простоя критичных сервисов и снижать нагрузку на ИТ-команды. Об этом CNews сообщил представитель Postgres Professional.

В ProBackup 3.5.0 функциональность удаленного восстановления полностью перенесена в основную утилиту pg_probackup3. Теперь резервную копию можно передать по сети, распаковать и восстановить на целевом сервере в многопоточном режиме — без ручного копирования архивов и использования сторонних инструментов. Решение поддерживает как полное восстановление в пустой каталог, так и инкрементальное восстановление.

Новый подход особенно актуален для компаний с централизованным хранилищем резервных копий и удаленными площадками. Он сокращает время восстановления (RTO), уменьшает число ручных операций и упрощает аварийное восстановление, миграцию и автоматическое развертывание серверов.

В команде catchup, предназначенной для клонирования и синхронизации экземпляров PostgreSQL, появился параметр sync-replica. Он позволяет предварительно проверить возможность синхронизации реплики с ведущим сервером при расхождении историй линий времени, в том числе после повышения реплики.

Администратор может сначала выполнить диагностическую проверку без изменения данных, получить подробный отчет и оценить риски. Затем утилита определяет точку расхождения, при необходимости выполняет откат с помощью pg_rewind и синхронизирует реплику с ведущим сервером. Это снижает вероятность ошибок при восстановлении репликации и помогает быстрее возвращать инфраструктуру в рабочий режим.

Управление политиками хранения резервных копий стало многопоточным. В команде retention добавлены параметры threads, num-write-threads и num-validate-threads, которые ускоряют ресурсоемкие операции объединения устаревших резервных копий и очистки архивов.

Новый параметр wal-depth позволяет при очистке журналов транзакций (WAL) гарантированно сохранять сегменты, необходимые для восстановления базы данных на нужный момент времени (PITR). Также улучшена стабильность потоковой передачи WAL: keepalive-сообщения предотвращают разрыв соединения по тайм-ауту при длительном отсутствии нагрузки на СУБД.

В ProBackup 3.5.0 ускорена работа с SFTP, S3-совместимыми хранилищами и сжатой файловой системой CFS. Передача данных на удаленный хост теперь выполняется асинхронно несколькими запросами в рамках лимитов SFTP-сервера, а размер буфера обмена по умолчанию увеличен с 128 КБ до 1 МБ.

Добавлена настройка тайм-аутов для S3-запросов, ускорены проверка резервных копий в режиме STREAM и монтирование копий через FUSE. Для заказчиков это означает более быстрое создание и проверку копий, меньшую нагрузку на сеть и более предсказуемую работу с облачными платформами.

В новой версии усилены безопасность и надежность восстановления. Устранена уязвимость, позволявшая выполнить произвольную команду оболочки через путь к точке монтирования при размонтировании FUSE, а также исправлено переполнение буфера при передаче длинных значений параметров remote-host и remote-user.

Отдельное внимание уделено работе с шифрованием TDE и сжатой файловой системой CFS: исправлены ошибки, которые могли приводить к некорректному восстановлению зашифрованных или сжатых данных. Также устранены ошибки, затрагивающие сохранность копий, удаление экземпляров в S3, инкрементальное восстановление после изменения линии времени и обработку WAL-файлов большого размера.

«Для заказчика резервное копирование — это гарантия быстрого возвращения критичных сервисов в работу после сбоя. В ProBackup 3.5.0 мы сделали восстановление более автоматизированным, ускорили работу с удаленными хранилищами и повысили надежность синхронизации реплик. Это помогает ИТ-командам тратить меньше времени на ручные операции и увереннее обеспечивать непрерывность бизнеса», — отметил Алексей Дарвин, руководитель продукта Postgres Pro Backup Enterprise.