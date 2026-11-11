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Перевозчикам стало доступно подписание ЭТрН в приложении «АТИ Грузы и Транспорт» с помощью устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC»

«Логистическая платформа ATI.SU» и компания «Актив» (производитель устройств «Рутокен») объявили о технологическом партнерстве. Теперь для перевозчиков в мобильном приложении «АТИ Грузы и Транспорт» на Android и iOS доступно подписание базовых титулов ЭТрН с помощью электронной подписи на устройствах «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC». Об этом CNews сообщили представители «Логистической платформы ATI.SU».

С 1 сентября 2026 г. все участники грузоперевозок обязаны использовать ЭТрН. Для перевозчиков, у которых нет доступа к компьютеру на маршруте, это создает дополнительные сложности.

Мобильное приложение «АТИ Грузы и Транспорт» решает эту проблему. В него интегрирован сервис электронного документооборота «АТИ-Доки». Теперь в мобильном приложении перевозчики могут подписывать базовые титулы ЭТрН с помощью КЭП, записанной на устройство «Рутокен». Для этого достаточно приложить токен или смарт-карту к смартфону с NFC или подключить токен по USB.

Кроме того, в мобильном приложении «АТИ Грузы и Транспорт» перевозчики могут просматривать входящие ЭТрН, скачивать их в формате PDF, а также предъявлять QR-код сотрудникам ГИБДД при проверке на дороге. QR-код сохраняется в памяти приложения, что позволяет открыть его даже при отсутствии интернета.

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«Технологическое партнерство с компанией «Актив» позволило нам реализовать для перевозчиков подписание ЭТрН в мобильном приложении «АТИ Грузы и Транспорт» быстро и без дополнительных затрат. Это первый этап нашего сотрудничества, далее мы будем совместно развивать функционал и добавлять возможность подписания других ЭПД для всех участников рынка грузоперевозок», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Логистической платформы ATI.SU».

«Партнерство с «Логистической платформой ATI.SU» – это очередной важный шаг в развитии удобных и безопасных инструментов подписания ЭТрН для перевозчиков. Мы рады, что наш опыт и технологии помогают сделать логистику проще: «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» позволяет перенести привычный сценарий работы с КЭП с настольного компьютера на смартфон – достаточно приложить «Рутокен» к мобильному устройству для подписания документа», – сказал Павел Анфимов, руководитель проектного офиса компании «Актив».

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