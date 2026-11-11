ITFB Group и BSS объединили распознавание документов и корпоративную базу знаний с ИИ-помощником

ITFB Group и BSS представили совместное решение на базе платформы интеллектуальной обработки документов ITFB EasyDoc и корпоративной базы знаний L2U InKnowledge. Оно позволяет компаниям включить бумажный документооборот в единое цифровое пространство и работать с ним с помощью искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщил представитель ITFB Group.

EasyDoc – это интеллектуальная платформа извлечения, анализа и генерации текстовых данных. Она распознает сканы и фотографии документов, классифицирует их и извлекает ключевые атрибуты. После проверки оператором документы с метаданными автоматически передаются в базу знаний L2U InKnowledge от BSS. Там их можно найти полнотекстовым поиском или через ИИ-помощника, который отвечает на вопросы со ссылками на источники, формирует реестры и собирает статистику по обращениям. Помощник использует технологию RAG и подключается к собственной, локальной или облачной языковой модели. Типовые сценарии EasyDoc внедряются за один день, базовая версия базы знаний — примерно за неделю.

Кроме того, появилось два новых модуля: EasyDoc Compare — это автономное приложение-компаньон и спин-офф экосистемы EasyDoc, которое использует API родительской системы для выполнения задач по сравнению версий документов и оценки критичности изменений, а также EasyDoc Mask – приложение для маскирования данных в документах, которое мгновенно находит конфиденциальные данные и скрывает их.

«База знаний L2U InKnowledge собирает всю корпоративную информацию в единое пространство, но бумажные документы до сих пор оставались за его пределами. Связка с EasyDoc закрывает этот разрыв: отсканированное письмо или счёт попадает в базу знаний уже классифицированным и сразу доступно для поиска и ИИ-помощника. Аналитику по сотням обращений клиентов, на которую раньше уходили часы работы аналитиков, теперь можно получить за секунды», — сказал Дмитрий Лактионов, директор продуктового направления «Базы знаний» компании BSS.

«Ценность платформы EasyDoc особенно проявляется, когда система понимает, что за документ перед ней, извлекает нужные атрибуты и сверяет их между документами пакета: например, сумму в счёте-фактуре с суммой в акте. Самое сложное — неструктурированные документы вроде договоров, где нужный реквизит может оказаться в любом месте текста. Именно здесь ИИ даёт основной эффект», — отметил Вадим Петросян, директор по развитию бизнеса ITFB Group.

Платформа EasyDoc с 2025 г. работает в НПФ «Будущее», где автоматизирует регистрацию бумажной корреспонденции. Входящий поток бумажных документов НПФ составляет примерно 142 тыс. в год, при этом среди этих документов есть как структурированные, так и слабо структурированные, неструктурированные и даже рукописные документы. С помощью внедрения EasyDoc скорость регистрации в НПФ выросла на 20% при плановых 10%, а сам проект стал примером перехода от ручной обработки «бумажного хаоса» к управляемому интеллектуальному документообороту, где ИИ берет на себя рутину, а сотрудники переключаются на контроль и более сложные задачи.

«Бумажные обращения остаются неотъемлемой частью пенсионного бизнеса: значительная часть клиентов по-прежнему направляет документы в НПФ на бумаге. Внедрение ИИ в процесс регистрации позволило нам сократить количество ошибок на 80% и автоматизировать 62% ручных операций, а результаты превзошли плановые показатели. Срок окупаемости проекта при текущих условиях составляет полтора-два года», — сказала Ольга Шевченко, руководитель проектов НПФ «Будущее».