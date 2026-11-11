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Интернет для коренных народов Севера: «МегаФон» запустил 4G в небольших поселениях Югры

В трех небольших населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа появилась мобильная сеть «МегаФона». В результате доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи получили более 4 тыс. жителей Кондинского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов, в том числе представители коренных малочисленных народов Севера. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы в рамках программы по устранению цифрового неравенства были проведены в селах Леуши, Сытомино и поселке Луговской в трех районах ХМАО.

Теперь скорость передачи мобильных данных здесь может достигать 60 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы посмотреть любимый сериал на онлайн-платформе, с комфортом пользоваться нейросетями для решения бытовых и рабочих задач, оперативно связываться с близкими людьми или скачивать «тяжелые» файлы.

Также на территории данных населенных пунктов стали доступны услуги еще одного оператора — Yota.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Для сел и деревень, где не всегда есть техническая возможность провести фиксированную связь, мобильный интернет становится единственным способом дистанционно решить рабочие вопросы и получить цифровые услуги. Понимая важность задачи, наши специалисты последовательно развивают сеть не только в больших городах, но и в малых населенных пунктах. Благодаря совместной работе с региональными властями уверенный 4G-сигнал стал доступен для жителей сразу трех небольших поселений Югры», — сказал Дмитрий Мелихов, директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе.

С начала 2026 г. специалисты оператора улучшили качество связи в Сургуте, Ханты-Мансийске, Мегионе и других городах округа. В общей сложности работы затронули около 80 телеком-объектов.

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