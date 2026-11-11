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«ICL Техно» и КАИ открыли студенческое конструкторское бюро для создания востребованных продуктов

«ICL Техно» и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ объявляют об открытии совместного студенческого конструкторского бюро (СКБ). Об этом CNews сообщили представители «ICL Техно».

Новая площадка создана на базе университета при технологической поддержке индустриального партнера с целью преодоления разрыва между академическими разработками и реальными потребностями промышленности.

Деятельность СКБ будет сосредоточена создании высокотехнологичных устройств. Это позволит студентам старших курсов профильных специальностей получить уникальный практический опыт работы над коммерческими проектами еще во время обучения.

«Для нас это стратегическая инвестиция в инженерные кадры Республики Татарстан и России. Мы уходим от формата стандартных стажировок. В новом СКБ студенты будут работать плечом к плечу с нашими ведущими разработчиками над задачами реального сектора экономики. Для «ICL Техно» это возможность получать свежие технические решения и готовить специалистов, которые знают наши стандарты качества и производственные процессы изнутри», — сказал Евгений Степанов, генеральный директор «ICL Техно».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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«Мы благодарны компании «ICL Техно» за ту поддержку, которую она оказывает нашему университету в подготовке высококвалифицированных кадров. Работая в тесной связке с экспертами ИТ-индустрии, студенты КНИТУ-КАИ получают уникальный практический опыт, успешно решая сложные программно-технические задачи и отвечая на актуальные вызовы рынка», – сказал Владимир Трегубов, директор института компьютерных технологий и защиты информации КНИТУ-КАИ.

В ближайшие полгода планируется создание специального программного обеспечения комплексного мониторинга и управления клиентскими устройствами, входящими в типовую продукцию завода вычислительных техники ICL. Работы проходят в режиме постоянной коллаборации c использованием совместного ресурса разработки и реальных образцов компьютерной техники.

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