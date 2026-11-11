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Группа «Эл 6» инвестирует более 1,2 млрд в рост производственных мощностей

Группа «Эл 6» (производитель углеграфитовой продукции) инвестирует более 1,2 млрд руб. в рост производственных мощностей. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Ушаков. «Эл 6» параллельно реализует два инвестиционных проекта. Об этом CNews сообщили представители «Эл 6».

В июне 2027 г. завершится проект модернизации новосибирского завода: на смесильном переделе будет установлен второй современный автоматизированный комплекс «Айрих». Новая линия позволит увеличить объем производства графитированных электродов и начать выпускать линейку крупногабаритных катодных блоков для сверхмощных электролизеров.

Также Группа «Эл 6» прорабатывает вопрос о создании первого отечественного производства анодного материала для литий-ионных аккумуляторов.

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«Мы с большим интересом следили за новостями о старте работы первых российских гигафабрик по производству литий-ионных аккумуляторов — в 2027 г. откроется уже третья площадка. Это стратегически важное направление в импортозамещении. Поэтому мы оценили возможность развернуть производство анодного материала для литий-ионных аккумуляторов на одном из наших заводов. Работа над технико-экономическим обоснованием проекта завершена. По итогам мы можем с уверенностью сказать, что Группа «Эл 6» находится в высокой степени готовности к реализации проекта», —сказал Сергей Ушаков.

Всего в период с 2020 по 2025 г. Группа «Эл 6» инвестировала в развитие производственных мощностей более 7,5 млрд руб.

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