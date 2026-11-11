ГК «Умный сервис» автоматизировала HR-процессы с помощью K-Team HRM от ГК «Корус Консалтинг»

Группа компаний «Умный сервис» внедрила HRM-платформу K-Team от ГК «Корус Консалтинг» на базе «Битрикс24». Проект реализован силами внутренней ИТ-команды при поддержке экспертов K-Team – платформа развернута на собственных серверах компании в закрытом контуре, а внедрение заняло всего полтора месяца. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Группа компаний «Умный сервис» (бренд UMSERV) – российский интегратор в сфере промышленной автоматизации, роботизации и цифровизации бизнес-процессов.

До старта проекта единой цифровой среды в компании не было: коммуникации велись в мессенджерах и по электронной почте, а корпоративные сервисы существовали разрозненно. Перед HR-командой стояла задача создать единую точку входа, которая объединит коммуникации, новости, обучающие материалы и кадровые вопросы в одном окне.

Главная цель была шире – через удобную и понятную систему повысить вовлеченность и лояльность сотрудников, сделать корпоративные правила прозрачными и предсказуемыми, а также упростить онбординг.

Специалисты компании «Умный сервис» выбрали готовую HRM-платформу K-Team от ГК «Корус Консалтинг». Решающими факторами стали широкая функциональность, удобный интерфейс, а также готовые шаблоны и сценарии для контента, оценки, мотивации и адаптации персонала. Это упростило и ускорило наполнение и запуск системы.

Особенность проекта – самостоятельное внедрение. ИТ-команда развернула платформу на собственных серверах, выполнила брендирование в корпоративном стиле и настроила систему. Подробная техническая документация, инструкции и точечная поддержка со стороны K-Team позволили пройти путь без ошибок и привлечения подрядчиков. Платформа работает в закрытом контуре – компания полностью контролирует данные и инфраструктуру, а администраторы могут управлять системой без знания кода.

Сначала запустили интранет – единую точку входа с настраиваемой главной страницей, быстрыми ссылками на корпоративные сервисы, личным кабинетом сотрудника и новостной лентой.

Сейчас сотрудники активно пользуются банком идей, медиагалереей, разделом «Вопрос-ответ», корпоративным диском для совместной работы с документами и благодарностями. Уже настроена интеграция с КЭДО: по быстрой ссылке сотрудник попадает в «1С: личный кабинет сотрудника» и подписывает кадровые документы. Наиболее востребованными разделами стали обучение, новости и медиагалерея, куда загружаются фотографии с мероприятий компании. Главная страница настроена для всех, но каждый сотрудник может персонализировать виджеты.

Чтобы познакомить команду с порталом, HR-специалисты сделали несколько анонсов в мессенджере, разработали маскота и предложили сотрудникам выбрать ему имя с помощью опроса – эксклюзивно на самом портале. За участие вручали призы: это помогло рассказать о возможностях системы и мотивировать сотрудников использовать ее с самого начала.

«Мы рассматривали много HR-систем, которые давно на слуху и хорошо себя зарекомендовали. Но K-Team закрыл все наши потребности – от адаптации и обучения до геймификации и управления эффективностью. Система отличается продуманным до мелочей интерфейсом, в который люди влюбляются сразу: красивый визуал, понятная навигация и юзабилити. И главное – система не пустая. В ней уже есть готовые инструменты, шаблоны и сценарии, поэтому HR-специалистам не нужно разрабатывать их с нуля. Для нас это стало одним из решающих факторов. Сейчас мы продолжаем наполнять и развивать работу с HRM, так как возможности системы достаточно широкие», — сказали представители HR-команды ГК «Умный сервис».

«С точки зрения ИТ-ландшафта K-Team оказался удачным выбором. Система разворачивается на собственных серверах в закрытом контуре, легко встраивается в существующую ИТ-инфраструктуру и не требует постоянного привлечения разработчиков. Документация подробная, инструкции понятные, что позволило развернуть платформу своими силами. Администрирование и наполнение доступны из публичной части портала, поэтому изменения в интерфейсе и контенте HR вносят самостоятельно, без привлечения коллег из ИТ. Это именно то, что нужно растущей компании, где многие бизнес-процессы меняются быстро», — сказали представители ИТ-отдела ГК «Умный сервис».

«Данный проект – хороший пример того, как коробочное решение дает бизнесу самостоятельность. Команда сама развернула и настроила платформу, а теперь развивает ее в своем комфортном темпе. Это подтверждает, что K-Team HRM – прозрачная и понятная система, которой заказчик может управлять самостоятельно, адаптируя решение под собственные уникальные бизнес-процессы», – сказал Александр Невинчаный, директор департамента K-Team, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».