БТЕ на CNews Forum 2026: технологии для бизнеса — от задачи до эксплуатации
БТЕ примет участие в CNews Forum 2026. На стенде компания представит комплексные решения для ИТ-инфраструктуры и цифровизации бизнес-процессов. В деловой программе форума выступит коммерческий директор БТЕ Всеволод Новинский.
Компания БТЕ работает с 2007 года. Федеральная сервисная сеть БТЕ насчитывает более 140 сервисных центров, а задачи заказчиков по России решают свыше 1000 инженеров.
Подход БТЕ — «от задачи до эксплуатации»: обследование инфраструктуры, проектирование, поставка оборудования, внедрение и дальнейший сервис. Заказчик работает с одной командой на протяжении всего проекта, а сроки реакции и восстановления закрепляются в договоре.
На стенде БТЕ участники форума смогут обсудить решения по восьми направлениям:
- ИТ и телеком — серверы, системы хранения данных, сети и связь;
- Сервис и аутсорсинг — поддержка инфраструктуры, мониторинг, диагностика и выездное обслуживание;
- Инженерные системы — безопасность, климат и автоматизация зданий;
- ИИ и заказная разработка — автоматизация закупок, веб-системы, CRM, мобильные приложения и интеграции;
- Энерготехнические системы — бесперебойное питание, накопление и распределение энергии;
- Центры обработки данных — проектирование, оснащение и модернизация серверных и модульных ЦОД;
- Видеоконференцсвязь — конференц-панели, камеры, микрофоны и программные платформы;
- Транспортная инфраструктура — дорожный контроль, пассажирское информирование и парковочные системы.
Среди ИИ-решений БТЕ — СИУЗ для обработки внутренних заявок на закупку и подготовки черновиков документов, а также «ЛидГен» для анализа закупочной документации, требований и рисков. Результаты, влияющие на закупочные решения, проверяет специалист.
На стенде можно обсудить конкретную задачу бизнеса: расширение вычислительных мощностей, создание ЦОД, модернизацию инженерной инфраструктуры, автоматизацию процессов или организацию сервиса для распределённой сети объектов.
Подробнее о компании — на сайте БТЕ.