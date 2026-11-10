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За порядком во дворах Муравленко присматривают камеры «Ростелекома»

«Ростелеком» расширил сеть городского интеллектуального видеонаблюдения в Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе. Свыше 130 камер взяли под круглосуточный контроль еще десять дворовых территорий, где проживают более 500 семей. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Проект реализован в рамках окружной программы «Мой двор» — инициативы по комплексному благоустройству, утвержденной губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

Под цифровой защитой оказались ключевые локации: игровые и спортивные площадки, парковочные зоны и входные группы подъездов. Видеопоток в высоком разрешении по защищенным оптическим каналам передается в единую систему видеонаблюдения города. Доступ к трансляции в режиме реального времени и архиву имеют специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) и правоохранительные органы. Записи хранятся в защищенном контуре 30 дней, что позволяет оперативно разбирать нештатные ситуации — от мелких бытовых инцидентов до дорожных происшествий во дворах.

Елена Молдован, глава Муравленко: «Комфортный город — это в первую очередь безопасный город, где родители спокойны за детей во дворе, а жители уверены в сохранности своего имущества. Городские службы не могут присутствовать в каждом дворе физически, но благодаря современным технологиям мы получаем надежный инструмент мониторинга. Видеонаблюдение помогает не только оперативно пресекать нарушения, но и быстрее реагировать на коммунальные вопросы горожан».

Видеонаблюдение помогает полиции объективно расследовать правонарушения, а администрации быстрее разбираться с обращениями жильцов. Если во дворе поцарапали машину, сломали скамейку, испортили надписями фасад дома или покурили на детской площадке — городские службы оперативно устанавливают обстоятельства события при помощи записей с камер.

<p>Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее</p>
Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее Цифровизация

Анна Мари, инспектор отдела МВД России «Муравленко»: «С начала 2026 г. на дорогах и в общественных местах города при помощи камер видеонаблюдения раскрыто пять инцидентов: случаи вождения автомобиля в нетрезвом состоянии, мелкие хищения и хулиганство. Практика подтверждает, что система работает безотказно и позволяет укреплять общественный порядок».

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «Мы последовательно развиваем экосистему безопасного региона, где цифровые решения напрямую повышают качество повседневной жизни. Ранее мы уже оснастили сотней устройств дворы Надыма, а теперь масштабируем этот опыт в Муравленко. Современная оптика и надежная облачная инфраструктура гарантируют бесперебойную работу камер в любых погодных условиях Арктики».

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