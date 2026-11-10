«ЮMoney» обновили виртуальные карты
«ЮMoney» обновили линейку дизайнов виртуальных карт. Теперь пользователи могут выбрать одно из шести оригинальных оформлений под собственный стиль. Такая карта остается инструментом для повседневных расчетов, но получает более заметный и эмоциональный образ. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».
Спокойная фиолетовая карта подойдет тем, кто ценит лаконичность. Дизайны с пандой и котёнком рассчитаны на любителей милых образов, а с природным сюжетом — на ценителей пейзажей. Ещё две карты построены на фразах-аффирмациях, которые отражают разные модели потребительского поведения. «Хочу и трачу» — для тех, кто не отказывает себе в радостях. «Пока держусь» — для тех, кто копит на цель и каждый раз борется с желанием купить что-нибудь лишнее.
«Пластиковые карты давно перестали быть безликими, и мы считаем, что виртуальные заслуживают того же. Виртуалку открывают перед каждой покупкой в интернете, чтобы скопировать номер или посмотреть код, а на кассе в магазине выводят на экран смартфона для оплаты. Раз карта постоянно на виду, она должна поднимать настроение, а не просто хранить реквизиты. Мы хотим, чтобы даже такое будничное действие, как оплата заказа, вызывало приятные эмоции», — сказала Наталья Ражева, руководитель направления карточных продуктов «ЮMoney».