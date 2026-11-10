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«ЮKassa» открыла доступ к профессиональным ИИ-агентам для малого и среднего бизнеса

Платежный сервис «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») предоставил интернет-магазинам доступ к специализированным ИИ-агентам*. Предприниматели могут подключить четырех виртуальных специалистов: ИИ-аналитика, ИИ-маркетолога, ИИ-разработчика и ИИ-консультанта. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

В перспективе линейка пополнится другими профессиями. Агенты ориентированы на малый и средний бизнес с учетом специфики онлайн-торговли. Их назначение — помочь владельцам сайтов, а также магазинам в Telegram, «Макс» и VK сократить время решения задач, увеличить доходы и помочь в развитии бизнеса.

Чтобы начать пользоваться ИИ-агентами, не нужно глубоко погружаться в тему нейросетей — при запуске агент сам расскажет, что умеет, и задаст вопросы о потребностях бизнеса. В работе ИИ-специалист накапливает опыт и аккумулирует данные. Если предприниматель работает сразу с несколькими агентами, они будут обмениваться информацией, смогут выстроить общий процесс анализа и постановки задач.

Делегирование рутины алгоритмам — устойчивый тренд, который формирует запрос малого и среднего бизнеса на легкие в освоении инструменты, которые не требуют дорогой разработки.

«Внедрение ИИ-технологий в процессы ведения бизнеса становится новым стандартом на рынке Ecom. Мы в «ЮKassa» проанализировали потребности клиентов и знаем, какие задачи бизнес хочет делегировать искусственному интеллекту. Наши инструменты делают новые технологии доступными для бизнеса любого размера. Для того, чтобы начать работу с ИИ-агентами, предпринимателю не требуется тратить время на изучение сервисов, разбираться как их подключить и настроить», — сказал руководитель департамента развития бизнеса в «ЮMoney» Никита Савельев.

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«Каждый ИИ-агент создается как глубокий эксперт в своей сфере и работает самостоятельно: ищет информацию, принимает решения, запускает процессы и добивается результата. Взаимодействуя с людьми и друг с другом, агенты с каждым днем становятся умнее и помогают бизнесу закрывать все более сложные задачи», — сказал CEO Ladcraft Марат Мухарьямов.

Четыре ИИ-профессионала уже доступны клиентам «ЮKassa». Стоимость подключения зависит от выбранного функционала. Кроме того, есть ознакомительный период — можно бесплатно протестировать всех агентов в течение первого месяца.

* Предоставляется партнером «ЮKassa» Ladcraft.

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