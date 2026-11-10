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ВЦ «Раздолье» внедрил «1С:ERP» на Ставропольском радиозаводе «Сигнал» за четыре месяца

ПАО Ставропольский радиозавод «Сигнал» перевело учет на единую систему «1С:ERP Управление предприятием 2». Проект реализовал Внедренческий центр «Раздолье», выигравший конкурс среди внедренцев «1С:ERP» осенью 2018 г. Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье».

До проекта производственный учет велся в собственной разработке на Delphi и C#, склад — в отдельной программе, бухгалтерский учет — вручную в Excel по журнально-ордерной форме. Первая попытка внедрить «1С:ERP» на предприятии не удалась.

Проект занял четыре месяца — с января по апрель 2019 г., без отклонения от сроков. Работала команда из трех человек: архитектор-руководитель, консультант и программист. Трудозатраты составили 9,2 часа на одно рабочее место; автоматизировано около 150 рабочих мест. Внедрение шло очередями: снабжение и склады, производство, сбыт. Вместо отдельного обучения сотрудники осваивали систему, сами вводя данные, а еженощные пересчеты себестоимости контролировали полноту и непротиворечивость учета.

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Себестоимость за январь была рассчитана уже в середине марта, отчетность по РСБУ за первый квартал сдана в срок, а сроки подготовки регламентированной отчетности сократились на 30%. В июне 2019 г. система введена в промышленную эксплуатацию; в 2020 г. завод продолжил проект — добавил планирование закупок и производства и план-фактный анализ.

«По окончании проекта можно утверждать, что ПАО Ставропольский радиозавод «Сигнал» получил комплексное решение на базе «1С:ERP» для автоматизированного управления предприятием», — отметил генеральный директор Андрей Кочерга.

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