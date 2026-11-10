ВЦ «Раздолье» перевел кадровый учет и расчет зарплаты более 10 000 сотрудников «АВИТЕКа» на «1С:ЗУП КОРП»

АО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК» (Киров) завершило переход на единую систему кадрового, табельного и расчетного учета на базе «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП». Внедрение выполнил Внедренческий центр «Раздолье» (ООО «Раздолье-Консалт»). Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье».

На предприятии работает более 10 тыс. человек, в системе — более 700 пользователей. До проекта учет велся в исторически сложившемся ландшафте систем, включая собственные разработки, с ручным обменом данными.

Контуры запускали последовательно, чтобы не останавливать процессы: в марте 2024 г. — кадровый учет и штатное расписание, в октябре 2024 г. — табельный учет со сменными графиками и суммированным учетом времени, в октябре 2025 г. — расчет заработной платы с параллельным сопоставлением результатов. В июне 2026 г. параллельная эксплуатация завершена. Система интегрирована с историческими системами предприятия и СКУД, учитывает досрочное пенсионное обеспечение, медосмотры и специальную оценку условий труда.

«Отдельно отмечаем системный подход к реализации проекта, готовность к поэтапному внедрению, оперативное решение возникающих вопросов», — сказал заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «ВМП «АВИТЕК» Э. А. Носков.