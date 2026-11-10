VK Tech и Trivio автоматизировали оформление командировок: от заявки до авансового отчета в одном окне

VK Tech и Trivio запустили интеграцию для автоматизации деловых поездок. Благодаря решению все участники процесса могут работать в едином автоматизированном контуре: сотрудник оформляет заявку в одном окне, кадровик формирует приказы на основе ее данных, а бухгалтер — автоматическую выгрузку документов в учетную систему без ручного заполнения и сбора чеков. Об этом CNews сообщил представитель VK.

Ручной перенос данных между системами исключается. По данным VK Tech и Trivio, оформление командировки ускоряется на 90%. После оформления и согласования заявки на командировку в КЭДО данные автоматически передаются в Trivio, где сотрудник может забронировать билеты и гостиницу. При заполнении заявки в VK HR Tek можно выбирать города из справочника Trivio.

В ходе покупки билетов и бронирования гостиницы Trivio автоматически проверяет выбранные варианты на соответствие тревел-лимитам компании. После командировки пользователь может оформить авансовый отчет в Trivio. При необходимости данные можно использовать для формирования авансового отчета в КЭДО с последующей автоматической передачей в ERP-систему.

«Командировка — один из самых раздробленных процессов в крупных компаниях: время людей уходит на стыковку систем, а не на задачи. Автоматизация снимает с сотрудника бумажную рутину, освобождает кадровика и бухгалтера от ручной сверки и делает командировочные расходы управляемыми», — сказал бизнес-лидер направления бизнес-приложений VK Tech Андрей Черненко.

«Раньше сотруднику приходилось оформлять заявку, бронировать поездку и собирать документы для авансового отчета в разных системах и вручную. Интеграция автоматизирует весь процесс — от заявки до отчетности, избавляя компании от бумажной работы и позволяя сотрудникам сосредоточиться на своих задачах. По нашей оценке, это позволяет экономить больше трети бюджета, выделенных на командировочные расходы», — отметила исполнительный директор Trivio Татьяна Леньшина.