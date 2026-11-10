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В ИИ-тренере «Скорозвона» появились сценарии обучения на основе реальных звонков

Сервис «Скорозвон» расширил функциональность инструмента для отработки навыков коммуникации в продажах. Теперь ИИ-тренер может анализировать реальные звонки менеджеров и на их основе создавать сценарии индивидуальных занятий. Об этом CNews сообщил представитель «Скорозвон».

Руководителю достаточно загрузить в сервис успешный звонок компании как образец и записи переговоров сотрудника с клиентами. Дальше ИИ-тренер сопоставляет записи и подсказывает, где у сотрудника западает навык и как это отрабатывать, а также перестраивает поведение ИИ-собеседника под каждую зону роста.

Сотрудник тренирует именно те навыки, которые у него западают, — удержание цены, снятие возражений или договорённость о следующем шаге. Обучение становится персональным и вместо одного сценария на весь отдел у каждого менеджера свой набор упражнений.

Для компании это меняет экономику обучения. Менеджеры отрабатывают ошибки на ИИ-собеседнике, а не на реальных клиентах. При этом тренировки адаптируются под конкретный бизнес: сценарии и возражения строятся на анализе собственных звонков компании, без универсальных шаблонов. Руководитель отдела продаж тратит на обучение команды меньше времени и при этом получает подробную аналитику по каждому сотруднику, например, на каком шаге тот теряет клиента и какой навык нужно усилить.

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Карина Васильева, руководитель продукта AI-тренер сервиса «Скорозвон», сказала: «В отделах продаж обучение нередко отстаёт от практики: тренинг идёт по общей программе, а сделки теряются на конкретных репликах — в ответе на цену, в попытке договориться о следующем шаге. Разрыв сокращается, когда предметом разбора становятся не абстрактные ситуации, а собственные звонки менеджера. Поэтому мы пошли от записей разговоров, с которыми набор упражнений у каждого сотрудника вырастает из его же ошибок, а руководитель уже не остаётся единственным источником обратной связи в отделе».

ИИ-тренер — интерактивный онлайн-тренажер, который имитирует диалог с реальным клиентом, помогает отрабатывать возражения и дает мгновенную обратную связь.

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