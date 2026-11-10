«Смоленская агропромышленная компания» автоматизировала мясоперерабатывающие производство на базе Talarix MES X5

На новой производственной площадке АО «Смоленская агропромышленная компания» завершена первая очередь внедрения Talarix MES X5. Система обеспечивает прозрачность движения сырья и продукции — от приемки животных до учета результатов убоя — и создает технологическую основу для увеличения объемов производства и развития сотрудничества с федеральными торговыми сетями. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Основной профиль «Смоленской агропромышленной компании» (АО «САПК») — управление и аренда недвижимости под промышленность. В 2024 г. компания приобрела производственный комплекс бывшего мясокомбината в Сафоновском округе Смоленской области и начала его масштабную модернизацию.. Уже в 2025 г. был запущен в эксплуатацию цех убоя мощностью 1800 тонн мяса в месяц.

АО «САПК» планирует значительное расширение, чтобы стимулировать увеличение объемов убоя и развитие новых направлений, включая производство мясных полуфабрикатов. Параллельно компания активно развивает сотрудничество с федеральными торговыми сетями, что предъявляет жесткие требования к точности учета, стабильности поставок и полной прослеживаемости продукции на всех этапах производства.

В рамках этой стратегии АО «САПК» начало проект автоматизации производственной площадки. Для сквозного учета приемки скота, движения туш и субпродуктов, а также результатов убоя потребовалась система управления производством. Решение должно было учитывать специфику мясопереработки и позволять автоматизировать процессы преимущественно за счет настроек, без дополнительной разработки программного кода. При выборе также учитывались наличие проверенных отраслевых практик и производственная экспертиза команды внедрения.

Для реализации проекта выбрали Talarix MES X5. Система поддерживает типовые процессы мясопереработки и разработана с учетом более чем 20-летнего опыта Talarix в создании высоконагруженных отраслевых решений. Дополнительным преимуществом стало участие в проекте специалистов с опытом работы в мясопереработке свыше 25 лет — как в консалтинге, так и непосредственно на производстве. Их экспертиза помогла учесть особенности площадки и снизить риски внедрения.

На момент старта проекта производственные процессы еще формировались. Заказчик совместно со специалистами Talarix выстраивал их с нуля и одновременно разрабатывал правила производственного учета.

В рамках первой очереди проекта автоматизированы ключевые операции цеха убоя: приемка живого скота с фиксацией количества и веса животных, размещение в зоне предварительного содержания, регистрация падежа и передачи животных на убой, регистрация выпуска полутуш, четвертин субпродуктов и другой продукции убоя. В системе в обязательном порядке ведется регистрация ветеринарного брака и блокировка забракованной продукции из дальнейшего производственного оборота. В цехе первичной переработки в системе ведется управление и учет операций обработки, посола, заморозки, комплектации субпродуктов и другой продукции убоя. Автоматизирован весь материалопоток: между производственными участками, между производством и складами, возвратные потоки; обеспечивается онлайн-учет и контроль остатков продукции.

По результатам автоматизации руководство АО «САПК» получило инструмент для онлайн-мониторинга производственной и складской деятельностями, включая статистику убоя, данные о выпуске, движении продукции и остатках. Эта аналитика дает возможность оперативно контролировать производство и принимать решения на основе достоверных данных.

Talarix MES X5 учитывает отраслевую специфику мясопереработки и позволяет автоматизировать все ключевые производственные процессы на базе типового функционала. В этом проекте дополнительная адаптация потребовалась только для операции четвертования с учетом текущих объемов производства. При этом после выхода на плановые объемы убоя предусмотрен переход на типовой функционал системы и для этой операции.

В системе предусмотрена полная прослеживаемость продукции и поддержка процессов работы с государственными системами «Меркурий» и «Честный Знак». Это помогает предприятию не только выполнять применимые требования к учету со стороны регулятора, но и успешно проходить сертификацию федеральных торговых сетей.

За время реализации проекта производство на площадке АО «САПК» прошло путь от пробного убоя до переработки более 100 голов крупного рогатого скота за смену. Автоматизация продолжается: следующий этап охватывает обвалку, производство мясных полуфабрикатов и складскую логистику.

Параллельно ведется работа над внедрением системы ERP-класса «Talarix Мясокомбинат». Она должна объединить данные о бизнес-процессах и обеспечить инструменты для планирования и расчета финансовых показателей.

На площадке сформирована единая основа производственного учета. Talarix MES X5 позволяет контролировать текущие операции и расширять контур автоматизации по мере роста объемов и запуска новых направлений. Заложенный цифровой фундамент помогает ускорять развитие мясокомбината и способствует его устойчивому развитию.