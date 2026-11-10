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Производитель рекламной продукции «ПринтЭР.А» ведет управление на «1С:ERP» — кейс Внедренческого центра «Раздолье»

Московская компания «ПринтЭР.А» (широкоформатная печать, POS-материалы, вывески, оформление АЗС и торговых центров) перешла на единую систему управления «1С:ERP Управление предприятием 2». Внедрение выполнил Внедренческий центр «Раздолье»; управленческий учет в новой системе ведется с 1 января 2016 г. Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье».

Проект прошел по методике «Раздолья»: функциональное моделирование, доработка и тестирование, настройка и перенос данных, обучение пользователей и опытно-промышленная эксплуатация. В системе работают до 25 пользователей; бухгалтерия ведется в «1С:Бухгалтерии 3.0» с типовой синхронизацией.

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Главное внимание уделили продажам: еще на этапе разговора с клиентом компания определяет спецификацию, сроки и ориентировочную себестоимость изделия. Для этого разработан документ предварительного расчета, который собирает данные технологов, снабжения и производства. Закупки идут по типовому механизму заказов поставщикам по потребностям, с поддержкой min-max остатков и схемы «заказ под заказ». Логистический модуль «1С:ERP» формирует маршрутные листы и загрузку автомобилей.

В результате компания ведет учет бюджетов по проектам и направлениям деятельности в одной системе и получает план-фактный анализ бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов.

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