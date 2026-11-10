CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС разогнала мобильный интернет в историческом районе Марий Эл

МТС расширила покрытие LTE-сети в Советском районе республики Марий Эл, где насчитывается более 50 памятников истории, культуры и природы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС запустили диапазон LTE-900 с расширенным радиусом действия в деревнях Михайловка и Средний Кадам, а также в селах Кужмара и Верх-Ушнур. Теперь более 3000 сельчан даже в часы высоких нагрузок на сеть могут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами и получать государственные услуги через интернет, не выезжая в столицу региона. Также обновленная сеть LTE позволяет с комфортом общаться при помощи голосовых вызовов через интернет по технологии VoLTE и одновременно загружать контент.

Улучшение связи заметят и многочисленные туристы, которые посещают достопримечательности Советского района. Местность особенно интересна для любителей истории – например, в Среднем Кадаме сохранился традиционный облик марийских деревень, а в Верх-Ушнуре можно посмотреть на объект культурного наследия — церковь святых апостолов Петра и Павла, которая была построена в 1816 г. Также на территории района есть археологические памятники бронзового века. С улучшенной связью МТС туристы теперь смогут с большим комфортом исследовать культуру и историю Марий Эл.

<p>Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее</p>
Иван Волков, Content AI: Менять работающую систему ради ИИ никто не будет, гибридный подход выгоднее Цифровизация

«Мы продолжаем расширять сеть и строить новые базовые станции. Применение диапазона 900 МГц позволяет нам достичь наилучшего баланса между дальностью сигнала и возможностью подключения множества устройств. Особенности сети позволяют сотовому сигналу легко проходить через преграды и покрывать обширные территории, поэтому надежное соединение сохраняется даже в тех районах республики, которые густо покрыты лесами. Кроме того, такая сеть рассчитана на большое количество подключений и способна обеспечить связью и местных жителей, и путешественников», — сказал директор МТС в Марий Эл Дмитрий Бобиков.

Ранее МТС усилила сеть в поселке Куженер, где неподалеку расположена одна из главных туристических жемчужин региона — заказник «Каменная Гора».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

Нейросеть за одну неделю без помощи человека создала полноценную рабочую ОС. Видео

Наталия Клюквина: Инвестору нужен не набор башен, а управляемый инфраструктурный портфель

В России создана система автоматизированного проектирования космических и наземных сетей на замену западным

Почему крупный бизнес держится за SAP и какой должна быть российская ERP

Дата-центры могут передать под временное управление за отказ резервировать мощности

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12: флагманский подход к универсальности

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще