MAR Consult: 78% россиян не видят и не замечают способ оплаты цифровым рублем

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про возможность оплаты цифровым рублем в торговых точках и сервисах, а также какие критерии важны при выборе способа оплаты. Почти половина россиян узнала о возможности платить цифровым рублем по телевидению и радио (47%), из новостных сайтов и интернет-СМИ (40%), из социальных сетей, Telegram-каналов и от блогеров - 23%. Из мобильного приложения банка или от сотрудников банка - 15%. Еще 15% от знакомых, родственников и коллег. «Госуслуги» назвали 10% и рекламу 9%. 6% затруднились. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

Мужчины чаще называли телевидение и радио (54% против 40% женщин), мобильное приложение или сотрудников банка (19% против 10% женщин) и «Госуслуги» (14% против 6%). Доля телевидения и радио среди каналов, из которых опрошенные узнали о возможности оплаты цифровым рублем, растет с возрастом – с 35% среди 18-24-летних до 57% среди 55-65-летних. Соцсети наиболее чаще встречаются в молодежной группе 18-24 лет (40% в 18-24 года). С ростом дохода чаще упоминаются интернет-СМИ: от 28% при доходе менее 40 тыс. рублей на семью до 50% при доходе свыше 200 тыс. руб.

Возможность оплаты чаще не замечают

Возможность заплатить цифровым рублем пока редко попадает в поле зрения потребителей. Ни разу не видели возможность оплаты цифровым рублем 39%, еще 39% не обращали внимания. Хотя бы раз замечали цифровую оплату около 22%: постоянно возможность оплаты видят 3%, время от времени 9%, один-два раза встречали 10%. Самый частый контакт у молодежи 18-24 лет: 7% видят возможность постоянно, 18% время от времени, 11% встречали ее один-два раза. Для возраста 55-65 лет доли составляют 6%, 3% и 8%.

В списке важных критериев для выбора способа оплаты лидируют защита денег от мошенников (28%) и отсутствие комиссий (19%). Далее идут приватность, чтобы никто не видел расходы (15%), простота и скорость оплаты (14%), кешбэк, бонусы и процент на остаток (14%), наименее этот критерий важен для молодежи (3%). Прием во всех магазинах и сервисах (10%).

Расходы на подключение торговых точек

По мнению респондентов, основные расходы на подключение магазинов к оплате цифровым рублем должно нести государство - 37%, особенно такое мнение доминирует в старшей возрастной группе 55-65 лет (42%) и среди людей с доходом 41-70 тысяч на семью (54%). Банк-эквайер назвали 17%, сам магазин - 10%, производителя кассового обеспечения – 6%.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR Consult: «Несмотря на технологические преимущества цифрового рубля, его массовое внедрение идет медленнее, чем могло бы из-за фундаментального разрыва между государственной стратегией и реальным потребительским поведением. Для обычного человека привычные способы оплаты остаются приоритетными, потому что они понятные и проверенные. Цифровой рубль же не предлагает пользователю принципиально новых сценариев по сравнению с быстрыми переводами СБП, но взамен требует привыкать к новой инфраструктуре, мириться с отсутствием кешбэка и бонусов от банков, а главное – преодолевать психологический барьер перед тотальной прослеживаемостью транзакций. Кроме того, сохраняется базовая путаница: люди не до конца понимают разницу между цифровым рублем и деньгами на счете, опасаясь заморозки средств при технических сбоях. Пока бизнес не начнет предлагать за оплату цифровой валютой эксклюзивные скидки, а государство не снимет опасения по поводу приватности, цифровой кошелек так и останется для большинства россиян лишь технологическим диковинным способом, а не повседневным средством платежа».

В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем Федеральным округам. Опрос проведен в октябре 2026 г.