CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения
|

In.Plan поможет бизнесу оценить последствия изменений цепи поставок

В платформе интегрированного бизнес-планирования In.Plan появился модуль Supply Chain Design (SCD) для стратегического моделирования цепей поставок. Он помогает рассчитывать и сравнивать варианты развития производственной, складской и логистической сети. Для каждого сценария компания может оценить последствия по затратам, уровню сервиса и инвестициям. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Новый модуль позволяет моделировать развитие цепи поставок на горизонте 5-10 лет: сравнивать варианты размещения и расширения производственных и складских мощностей, выбора источников снабжения и распределения потоков между площадками и клиентами. При расчёте учитываются производственные линии и рецептуры, транспортные связи, формы владения объектами, инвестиционные и операционные ограничения.

SCD показывает, как меняются затраты, потребность в инвестициях и уровень сервиса при разных вариантах развития сети. Например, компания может сравнить открытие нового склада, расширение действующих мощностей и прямые поставки клиентам при разных прогнозах спроса и требованиях к сервису. Модуль рассчитывает последствия каждого сценария при заданных ограничениях, а руководитель выбирает вариант, который соответствует целям бизнеса.

Модуль SCD расширяет контур планирования In.Plan стратегическим уровнем: помогает компании выбрать целевую конфигурацию цепи поставок. Модуль SNP (Supply Network Planning) решает задачу планирования поставок на тактическом горизонте. Логика связки этих уровней состоит в том, чтобы выбранная по итогам сценарного моделирования конфигурация сети стала основой для последующих тактических планов.

Для работы с результатами сценарного моделирования в SCD доступны ИИ-помощники. Они помогают пользователю разбирать результаты расчетов и различия между сценариями, понимать влияние изменений на затраты и уровень сервиса. Окончательное решение принимает пользователь.

Артем Толмачев, «Ред Софт»: Внедрение VDI меняет саму философию ИТ в компании
Артем Толмачев, «Ред Софт»: Внедрение VDI меняет саму философию ИТ в компании Импортонезависимость

«Ошибка в конфигурации цепи поставок обходится бизнесу дорого: вложения уже сделаны, а избыточные мощности, высокие затраты или ограничения сервиса остаются на годы. Математическая оптимизация позволяет найти конфигурацию сети с учётом целей бизнеса и заданных ограничений. Сравнение сценариев помогает понять, как изменится результат при других предпосылках. SCD дает возможность проверить варианты развития сети до того, как компания начнёт инвестировать. Руководитель видит, во что обойдётся каждый сценарий и как он повлияет на обслуживание клиентов, и принимает решение с пониманием его последствий», — сказал Андрей Репин, владелец модуля In.Plan Supply Chain Design.

In.Plan — российская платформа интегрированного бизнес-планирования (IBP), которая объединяет спрос, запасы, поставки и производство в едином плане. Платформа входит в реестр отечественного ПО, работает в облаке и on‑premise, предлагает модульную архитектуру для поэтапного внедрения и включает готовые прикладные модули для сложных процессов планирования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему крупный бизнес держится за SAP и какой должна быть российская ERP

Нейросеть за одну неделю без помощи человека создала полноценную рабочую ОС. Видео

Наталия Клюквина: Инвестору нужен не набор башен, а управляемый инфраструктурный портфель

В России создана система автоматизированного проектирования космических и наземных сетей на замену западным

Взгляд со стороны: что дает бизнесу привлечение консультанта к ИТ-проектам

Дата-центры могут передать под временное управление за отказ резервировать мощности

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12: флагманский подход к универсальности

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще