In.Plan поможет бизнесу оценить последствия изменений цепи поставок

В платформе интегрированного бизнес-планирования In.Plan появился модуль Supply Chain Design (SCD) для стратегического моделирования цепей поставок. Он помогает рассчитывать и сравнивать варианты развития производственной, складской и логистической сети. Для каждого сценария компания может оценить последствия по затратам, уровню сервиса и инвестициям. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Новый модуль позволяет моделировать развитие цепи поставок на горизонте 5-10 лет: сравнивать варианты размещения и расширения производственных и складских мощностей, выбора источников снабжения и распределения потоков между площадками и клиентами. При расчёте учитываются производственные линии и рецептуры, транспортные связи, формы владения объектами, инвестиционные и операционные ограничения.

SCD показывает, как меняются затраты, потребность в инвестициях и уровень сервиса при разных вариантах развития сети. Например, компания может сравнить открытие нового склада, расширение действующих мощностей и прямые поставки клиентам при разных прогнозах спроса и требованиях к сервису. Модуль рассчитывает последствия каждого сценария при заданных ограничениях, а руководитель выбирает вариант, который соответствует целям бизнеса.

Модуль SCD расширяет контур планирования In.Plan стратегическим уровнем: помогает компании выбрать целевую конфигурацию цепи поставок. Модуль SNP (Supply Network Planning) решает задачу планирования поставок на тактическом горизонте. Логика связки этих уровней состоит в том, чтобы выбранная по итогам сценарного моделирования конфигурация сети стала основой для последующих тактических планов.

Для работы с результатами сценарного моделирования в SCD доступны ИИ-помощники. Они помогают пользователю разбирать результаты расчетов и различия между сценариями, понимать влияние изменений на затраты и уровень сервиса. Окончательное решение принимает пользователь.

«Ошибка в конфигурации цепи поставок обходится бизнесу дорого: вложения уже сделаны, а избыточные мощности, высокие затраты или ограничения сервиса остаются на годы. Математическая оптимизация позволяет найти конфигурацию сети с учётом целей бизнеса и заданных ограничений. Сравнение сценариев помогает понять, как изменится результат при других предпосылках. SCD дает возможность проверить варианты развития сети до того, как компания начнёт инвестировать. Руководитель видит, во что обойдётся каждый сценарий и как он повлияет на обслуживание клиентов, и принимает решение с пониманием его последствий», — сказал Андрей Репин, владелец модуля In.Plan Supply Chain Design.

In.Plan — российская платформа интегрированного бизнес-планирования (IBP), которая объединяет спрос, запасы, поставки и производство в едином плане. Платформа входит в реестр отечественного ПО, работает в облаке и on‑premise, предлагает модульную архитектуру для поэтапного внедрения и включает готовые прикладные модули для сложных процессов планирования.