CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Императорский монетный двор» перешел с «1С:УПП» на «1С:Управление холдингом» с ВЦ «Раздолье»

ООО «Императорский монетный двор», ведущий дистрибьютор памятных монет и медалей из драгоценных металлов, перевел учет и договорную работу с «1С:Управления производственным предприятием 8» на «1С:Управление холдингом 8». Решение приняли заранее, в связи со снятием «1С:УПП» с поддержки. Внедрение выполнил Внедренческий центр «Раздолье». Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье».

Специфика компании — более миллиона договоров с покупателями в год, продажи физлицам с участием комиссионеров и почты, большое число возвратов. Типовые механизмы «1С:Управления холдингом» доработаны под объем более 200 тыс. реализаций в месяц, по запросу заказчика доработан механизм формирования сомнительных долгов.

Артем Толмачев, «Ред Софт»: Внедрение VDI меняет саму философию ИТ в компании
Артем Толмачев, «Ред Софт»: Внедрение VDI меняет саму философию ИТ в компании Импортонезависимость

В ту же систему из «1С:Документооборота» перенесены архив и согласование договоров, автоматизировано согласование заявок на расход денежных средств. В системе работают 50 пользователей.

Переход с «1С:УПП» сейчас актуален для многих предприятий: поддержка программы завершается 31 декабря 2026 г., и компании выбирают между «1С:ERP», «1С:Управлением холдингом» и другими актуальными решениями «».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Наталия Клюквина: Инвестору нужен не набор башен, а управляемый инфраструктурный портфель

Нейросеть за одну неделю без помощи человека создала полноценную рабочую ОС. Видео

Артем Толмачев, «Ред Софт»: Внедрение VDI меняет саму философию ИТ в компании

В России создана система автоматизированного проектирования космических и наземных сетей на замену западным

Как оценить эффективность багбаунти и оправдать выплаты

Дата-центры могут передать под временное управление за отказ резервировать мощности

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12: флагманский подход к универсальности

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще