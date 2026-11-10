«Группа Астра» выпустила версию 1.7.0 платформы «Астра Мониторинг». Установка в изолированном контуре стала проще: платформа и агент для Kubernetes теперь разворачиваются из одного офлайн-дистрибутива. Проверки доступности собраны в новом разделе «Синтетика», дашборды получили переменные в запросах и защиту от случайных правок, а агент сам находит на хосте экспортёры новых приложений. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

Многие заказчики из государственного сектора, финансовой отрасли и промышленности эксплуатируют инфраструктуру в закрытых контурах без доступа в интернет, в том числе в связи с требованиями к защите объектов КИИ. Для таких команд важно, чтобы система мониторинга устанавливалась, обновлялась и проверялась после развёртывания так же предсказуемо, как в открытой среде.

Установка в закрытый контур. Утилита platformctl теперь разворачивает платформу из единого офлайн-дистрибутива. Архив переносится через границу контура, установщик поднимает локальный реестр образов и разворачивает сервисы без доступа в интернет. В комплект входит и чарт агента для Kubernetes, так что кластер внутри контура подключается к мониторингу без дополнительных загрузок. После установки команда platformctl health показывает состояние контейнеров и готовность платформы, а функциональная проверка подтверждает сбор метрик.

Например, администратору банка нужно взять под мониторинг новый закрытый сегмент до приёмки объекта КИИ. Раньше образы, реестр и чарт агента приходилось собирать и переносить по частям, теперь достаточно одного архива. Установку и проверку выполняет собственная команда заказчика, и запуск объекта не ждёт допуска внешних специалистов.

Раздел «Синтетика». Пробы доступности уже работали на агентах, но их результаты были разбросаны по разным экспортёрам и дашбордам. Теперь все пробы собраны на странице «Пробы» с фасетными фильтрами, а у каждой есть детальная страница с результатами проверок и метриками. Поддерживаются протоколы HTTP, TCP, ICMP, DNS и gRPC, а также контроль SSL/TLS-сертификатов.

Бывает, что внутренние метрики в норме, а пользователи не могут открыть личный кабинет из-за сбоя внешнего балансировщика. Если на этот адрес настроена проба, об отказе первым узнаёт мониторинг, а не служба поддержки, и по её графику видно, в какой момент сервис перестал отвечать. Чем быстрее найдена упавшая проверка, тем меньше потерянных операций и обращений клиентов.

Дашборды. В запросе графика теперь можно указать шаблон со ссылкой на переменную, а конкретное значение выбирать фильтром на странице дашборда. Раскладка меняется только в режиме редактирования, который по умолчанию выключен, поэтому случайно сдвинуть график и нарушить общий экран нельзя. Формат приведён к единой схеме, и созданные ранее дашборды переводятся на неё автоматически. Также появились круговые диаграммы, именованные группы графиков и поиск по папкам.

Если для 40 серверов поддерживается 40 копий одного графика загрузки, любое изменение запроса приходится повторять в каждой из них. С переменной остаётся один график, который переключается между серверами фильтром, а запрос правится в одном месте. Защита раскладки особенно важна для общих экранов, на которые смотрят руководители.

Мониторы. Монитор метрик теперь создаётся прямо из графика или PromQL-запроса, и запрос подставляется автоматически. Форма сразу добавляет правило по умолчанию без фильтров по меткам, которого достаточно для проверки всех рядов, а частные правила можно добавить позже. Новый переключатель отключает монитор целиком, а не только его уведомления.

Дежурный инженер замечает на графике опасный рост очереди и создаёт монитор прямо во время разбора, не переписывая запрос вручную и не откладывая задачу до закрытия инцидента. Так проверка появляется в тот момент, когда стало ясно, что она нужна. На время плановых работ монитор можно выключить полностью.

Страница агента. В новом дизайне источники данных собраны в единую таблицу с поиском и фильтрами, а по каждому из них видны метрики сбора. Агент в фоновом режиме по таймеру ищет на хосте экспортёры и начинает опрашивать найденные. Лейблы можно назначать агенту и его источникам и менять массово без правки конфигурационных файлов. Если агент настроен файлом, страница открывается только для просмотра.

Когда команда ставит на хост новое приложение, например базу данных или веб-сервер, раньше для него вручную добавляли источник с экспортёром, адресом и портом. Теперь агент находит экспортёр сам, и метрики начинают поступать без заявки на мониторинг и без участия администратора. Между запуском сервиса и началом наблюдения не остаётся окна.

Утилита amctl. Добавлены мгновенные запросы MetricsQL, получение имён и значений меток VictoriaMetrics и отправка сообщений в каналы уведомлений. Скилл для ИИ-ассистентов теперь устанавливается одной командой.

Инженер платформы может встроить проверку по метрикам в скрипт выпуска релиза и при провале автоматически отправить сообщение команде, обойдясь двумя вызовами утилиты вместо собственных обёрток над API. ИИ-ассистент после установки скилла получает описание команд amctl и обращается к мониторингу без отдельной интеграции.

Обновился и интерфейс. Глобальный поиск теперь охватывает все страницы приложения, а не только меню, и позволяет создать монитор, дашборд или агента прямо из поисковой строки. Период можно отсчитывать от текущего момента и сдвигать влево или вправо, чтобы сравнить соседние дни без перестроения графика. Автообновление включается одной кнопкой и само встаёт на паузу, когда пользователь смотрит прошлый период или работает с таблицей, а загрузка данных показывается тонкой полосой в шапке и больше не перекрывает графики.

Среди других новых возможностей — настройка видимых колонок в таблицах с запоминанием выбора, читаемые ссылки с фильтрами в адресной строке, системный дашборд «Хост» на детальной странице хоста, история запросов в разделе «Метрики» с вкладками «Сохранённые», «Сессия» и «Избранное», а также переход из графа eBPF-метрик Kubernetes к детальной странице любой сущности. Срок хранения данных теперь задаётся по сущностям платформы, а не по служебным таблицам хранилища.

Кроме того, в релизе исправлено 52 дефекта, в том числе в работе мониторов, автоконфигурирования агента, уведомлений и инцидентов.

«В версии 1.7.0 мы уделили особое внимание закрытому контуру. Многие наши заказчики работают в изолированной инфраструктуре, и теперь платформу вместе с агентом для Kubernetes можно развернуть из одного архива и проверить её готовность без участия вендора. Кроме того, мы сделали ставку на управляемость: проверки доступности собраны в одном месте, дашборды защищены от случайных правок, а новые приложения на хосте попадают в мониторинг без ручной настройки. Мы продолжим развивать продукт в сторону большей автоматизации и снижения порога входа для команд эксплуатации», — отметил Илья Захаров, директор департамента мониторинга «Группы Астра».