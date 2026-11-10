GreenData добавила редактирование объектной модели в диалоге с ИИ

GreenData, разработчик ИИ-платформы для корпоративных приложений, обновила инструменты для проектирования объектной модели бизнес-приложений. ИИ-агент помогает дорабатывать существующую и создавать новую структуру приложения по текстовым запросам. Теперь пользователи могут менять структуру модели в диалоге с ИИ и проверять предложенные изменения на диаграмме до их применения. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Ранее ИИ-генерация помогала сформировать первоначальную модель данных. Пользователь вводил описание в отдельном окне, получал список типов объектов, которые затем создавались в системе. Обновленный ИИ-агент теперь позволяет создавать объектную модель с нуля, учитывать уже существующую предметную область и последовательно менять ее по мере уточнения требований. Например, можно попросить добавить новый тип объекта и связать его с имеющимся, переименовать атрибут или удалить ненужный. Такие уточнения корректируют текущую объектную модель точечно без ее повторной генерации.

Предложения ИИ-агента появляются непосредственно на диаграмме в виде черновика. До принятия изменений пользователь может скорректировать черновик в диалоге, не запуская генерацию всей модели заново, или отклонить, удалив черновик. После принятия изменений сохраняется контрольная точка, к которой можно вернуться после дальнейших правок в режиме диалога с агентом.

Обновление также поддерживает совместную работу в одной сессии агента. Пользователи видят присутствие коллег и получают уведомление, если другой участник принял изменения ИИ-агента.

При подготовке предложений агент учитывает типы и атрибуты на текущей диаграмме, а также ищет подходящие элементы по всей платформе. Если нужный тип или атрибут уже существует, он предлагает использовать готовый, помогая избежать дублирования сущностей при расширении модели. В качестве исходных материалов к запросу можно приложить файл с техническим заданием или описанием процесса.

Перед показом черновика система автоматически проверяет корректность двусторонних связей, наличие ссылок на несуществующие элементы и циклических зависимостей. Названия и идентификаторы ИИ-агент формирует по правилам именования платформы. Специалист, в свою очередь, уже оценивает соответствие предложенной структуры бизнес-требованиям.

«Инструменты для разработки корпоративных ИТ-систем должны развиваться с учетом современных возможностей ИИ. При этом необходимо учитывать требования корпоративного сегмента к информационной безопасности, поддержке и предсказуемости работы. ИИ-агент для генерации объектной модели – это еще один шаг к ускорению запуска решений на нашей платформе и снижению затрат на него», – сказал Александр Перевалов, руководитель группы разработки ИИ GreenData.