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ГК «Нацпроекстрой» планирует масштабировать корпоративный суперапп Directum Omni

ГК «Нацпроектстрой» завершил пилотное тестирование корпоративного супераппа Directum Omni. Проект стартовал в мае 2026 г. в управляющей компании холдинга. В нем участвовали около 50 специалистов, работающих с документооборотом. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Directum Omni — корпоративный суперапп со встроенным ИИ-помощником, который объединяет все бизнес-сервисы, информационные системы и коммуникации компании в едином безопасном рабочем пространстве, обеспечивая полный цифровой доступ для сотрудников.

Планируется, что до конца 2026 г. решение развернут в дочерних и филиальных организациях. К супераппу подключатся более 500 пользователей. Полное внедрение закроет потребность в корпоративном мессенджере и видеоконференцсвязи и повысит коммуникацию между сотрудниками компаний группы.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Для нас важно, что Directum Omni не требует перестраивать привычные процессы, а встраивается в них. Коммуникации, задачи и документы собраны в одном приложении. Особенно эффективным для нашей компании оказалось создание пространств для общения. Теперь при одновременном ведении нескольких ИТ-проектов каждый размещается в изолированном чате. Сотрудники видят результат и сами просят подключить их к супераппу. Поэтому следующий шаг — масштабирование решения», — отметил Дмитрий Абдрашитов, руководитель направления по развитию электронного документооборота ГК «Нацпроектстрой».

В рамках «пилота» специалисты холдинга пользовались веб-клиентом и мобильными приложениями для iOS и Android. Они оценивали работу с исходящей корреспонденцией, приказами и кадровыми документами. Отдельно тестировались оформление отпусков и обсуждения по задачам.

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