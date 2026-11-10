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Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Системное ПО
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Депздрав Брянской области перешел на «Ред ОС»

Департамент здравоохранения Брянской области завершил четырехлетний проект импортозамещения в медицинской цифровизации. Проект продлился пять лет и завершился в 2025 г. Об этом CNews сообщил представитель компании «Ред Софт».

В 2020 г. медицинские организации Брянской области работали на зарубежном ПО. Целью проекта импортозамещения стала не только замена этих решений на российские аналоги, а создание защищенного и стабильного цифровой контур на базе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Ключевым партнером выступила компания «Ред Софт».

Проект шел поэтапно: в 2020 г. развернули 4,7 тыс. рабочих мест, в 2021 добавили 1 тыс. мест, в 2023 — еще 1,5 тыс., а также перевели на операционную систему «Ред ОС» 2,5 тыс. существующих машин. В конце 2024 г. миграция инфраструктуры была завершена. Сегодня доля российского ПО на автоматизированных рабочих местах медицинских работников составляет 100%.

В 2024-2025 гг. на сертифицированную серверную операционную систему «Ред ОС» были переведены все ресурсы государственной информационной системы здравоохранения Брянской области.

Параллельно в регионе развивались технологии диагностики с применением искусственного интеллекта. Компания «Платформа Третье Мнение» внедрила в Брянской области ИИ-сервисы для анализа флюорограмм, маммограмм, рентгенограмм и компьютерных томограмм органов грудной клетки и головного мозга.

В настоящее время ИИ-сервисы обрабатывают около 50 тыс. исследований ежемесячно. Они функционируют в общей ИТ-инфраструктуре, в том числе на операционных системах «Ред Софт».

Специалисты внедряли сервисы через Центральный архив медицинских изображений (ЦАМИ), интегрированный с радиологической и медицинской информационными системами (МИС). Результаты анализа передавались в виде машиночитаемых данных в медицинские информационные системы, где используются для определения приоритетности исследований и организации маршрутизации пациентов.

«Регион один из первых в стране внедрил решение, где врач-рентгенолог видит на медицинских снимках области, которые могут указывать на наличие патологических изменений», — сказал директор ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Брянской области Максим Тищенко.

Важно отметить, что ИИ не заменяет врача, а служит инструментом поддержки его работы. При этом технология значительно расширила круг пользователей: от лаборантов, оценивающих качество исследований, до врачей-онкологов, пульмонологов и кардиологов, которые работают с маршрутизацией пациентов и анализом рисков.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Платформа Третье Мнение» и «Ред Софт» — давние технологические партнеры. Совместимость продуктов поддерживается с 2023 г., а в октябре 2025 г. компании заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве.

«Подписание меморандума подтверждает фактическую совместимость решений вендоров и является основой дальнейшего развития совместных проектов цифровизации здравоохранения», — отметил на подписании заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

Региональная ГИС здравоохранения и АРМ (автоматизированные рабочие места) медучреждений на 100% состоят из отечественного ПО. Более 10 тыс. рабочих мест в 61 медицинской организации переведены на «Ред ОС».

ИИ-сервисы «Третье Мнение» помогают врачам быстрее выявлять патологии. Обеспечена бесшовная интеграция ИИ через ЦАМИ с радиологической и медицинской информационными системами — врачи получают дополнительную информацию от ИИ на своем рабочем месте в режиме единого окна.

«Брянская область показала одной из первых: импортозамещение в медицине — это не просто замена ПО, а построение целостной экосистемы, где отечественная операционная система, медицинские информационные системы и сервисы на базе ИИ работают как единый организм. Вместе мы сможем дополнить экосистему ИТ-решений для здравоохранения и обеспечить безопасность и импортонезависимость одной из ключевых отраслей страны», — сказал Рустам Рустамов.

«Брянская область использует 5 различных направлений анализа медицинских изображений и расширенный профиль взаимодействия ИИ и информационных систем на базе ЛИНС LookInside от ООО «ЛИНС» и МИС «МЕД-КОМПЛИТ» от разработчика «Офисные технологии». Развитие взаимодействия таких систем позволяет получить более значимый эффект внедрения ИИ», — сказал Андрей Поваренкин, директор по коммерческой стратегии и развитию бизнеса компании «Платформа Третье Мнение».

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