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Altcraft представит AI-агентов для своей маркетинговой платформы на CNews FORUM 2026

Российский разработчик Altcraft примет участие в CNews FORUM 2026, который пройдёт в московском Lotte Hotel 12 ноября. На стенде № 30 компания представит AI-агентов для Altcraft Platform — омниканальной CDP-платформы управления клиентскими данными и автоматизации маркетинговых коммуникаций.

Агенты будут выполнять в платформе разные задачи: от подготовки контента и сегментации аудиторий до автоматизации сценариев и управления кампаниями. По замыслу разработчиков, со временем пользователи смогут поручать им всё больше операционных и аналитических задач, сосредоточившись на стратегическом развитии маркетинга.

Один из агентов — «Координатор настройки». Он призван ускорить начало полноценной работы с системой для новых пользователей. Получив краткое описание компании, агент предложит план настройки и после подтверждения пользователя создаст начальную структуру аккаунта: базу профилей, подходящие сегменты, шаблоны сообщений, кампании и сценарии коммуникаций.

Ещё одна новинка — собственный MCP Altcraft, который позволит подключать к CDP внешние AI-модели. Пользователи смогут работать с Altcraft Platform через привычные нейросети.

Компания также расскажет о других возможностях Altcraft Platform: Customer 360, гибкой сегментации и персонализации, омниканальных коммуникациях, автоматизированных сценариях и программах лояльности. Среди новых направлений — AI-рекомендации для сайта и рассылок и умный поиск: AI-модели формируют персональную выдачу с учётом поведения пользователя, готовых стратегий и настраиваемых правил.

Altcraft Platform доступна в облаке, Private Cloud и On-Premises. В последнем случае платформу можно развернуть локально в инфраструктуре компании, снизив зависимость от внешних ЦОД.

Посетители форума смогут познакомиться с AI-агентами Altcraft и обсудить свои задачи CRM-маркетинга с экспертами компании на стенде № 30.

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