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Визуально-языковая модель «Визирь.VLM» от группы ЦРТ проследит за оборотом ОССиГ в Подмосковье

Минэкологии Московской области продолжает совершенствовать методы экологического надзора в регионе. Для этого планируется создать систему видеоаналитического контроля, позволяющую мониторить соблюдение требований при обращении с отходами строительства, сноса и грунтов (ОССиГ), выявлять отклонения от технологических процессов, формировать отчетность для надзорных органов. Об этом CNews сообщили представители группы ЦРТ.

В пилотном проекте используется платформа группы ЦРТ «Визирь.VLM». «Это решение позволит обеспечить автоматизацию контроля ключевых процессов на площадках, повысить прозрачность операций по утилизации и вовлечению строительных отходов во вторичный оборот», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Группа ЦРТ реализовала более 550 проектов на базе платформы компьютерного зрения «Визирь» на объектах спорта, транспорта, в масштабе городов и регионов. Новый тренд — объединение классической видеоаналитики и передовых возможностей генеративного искусственного интеллекта. В проекте для Минэкологии платформа «Визирь.VLM» позволяет осуществлять автоматический мониторинг объектов при помощи видеокамер. При этом она не просто фиксирует события, но и позволяет задавать вопросы на естественном языке».

Пилотный проект по внедрению «Визирь.VLM» реализуется в Домодедовском и Истринском районах Московской области. Визуально-языковая модель комплексно анализирует информацию обо всем поступающем на объект грузовом транспорте. Кроме того, «Визирь.VLM» сверяет полученные данные с существующими региональными системами, обеспечивает автоматизированное выявление нарушений при обращении с отходами строительства, например несоответствие перевозимого груза, неисполнение требований обращения с отходами строительства. Теперь достаточно задать вопрос: «Какие нарушения на объекте были выявлены за день?» и платформа автоматически сформирует отчет, укажет на нарушения для дальнейшего реагирования со стороны Минэкологии.

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