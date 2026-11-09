В «Контур.Отеле» появилось автоматическое планирование уборок

В «Контур.Отеле» обновился модуль уборок. Теперь сервис автоматически составляет график по данным шахматки с учетом занятости номеров, заездов и выездов гостей. Отели могут настраивать правила уборок и управлять задачами в течение дня. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Администратор выбирает время, например 8:00, к которому сервис ежедневно составляет график. Список уборок больше не нужно готовить вручную. Если бронирование изменится, сервис автоматически назначит уборки по новым данным при включенном автоматическом планировании.

В настройках можно задать периодические уборки, например раз в три дня со второго дня проживания, а также уборки при заезде и выезде гостей. Для каждого типа можно выбрать категории номеров. Дополнительные задачи, например смену полотенец или поддерживающую уборку пустых номеров, сотрудники могут создавать самостоятельно. Такие уборки назначают вручную или автоматически — через заданное число дней либо при заезде и выезде гостей.

График разделен по этажам. По каждому номеру видно, занят ли он, чистый ли и ожидается ли заезд или выезд. Администратор может добавить, перенести или отменить уборку, оставить комментарий горничной и отметить выполненную задачу в списке или шахматке. План на будущие даты можно посмотреть и распечатать, чтобы заранее спланировать смены.

После релиза обновленный модуль будет доступен всем клиентам «Контур.Отеля». У действующих пользователей сохраняются ранее назначенные текущие и полные уборки. Сервис перенесет их в график с автоматическим назначением. У новых клиентов уже настроены периодическая уборка и уборка при выезде гостя.

Анна Сатдарова, менеджер по развитию продукта: «В отеле не всегда все идет по плану: гости могут изменить даты проживания, попросить перенести уборку или выполнить ее в другое время. Поэтому нам было важно не просто автоматизировать составление графика, но и сохранить гибкость. Сервис берет на себя ежедневное планирование, а сотрудники могут быстро корректировать задачи по ситуации».