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«Систэм Электрик» сообщает о запуске модульного шкафа распределения питания для ЦОД Excelente PDPM

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о запуске нового продукта – модульного шкафа распределения питания для центров обработки данных Excelente PDPM. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

Новинка производится на базе инженерно-сервисного центра «Систэм Электрик» в ОЭЗ «Технополис «Москва». Excelente PDPM предназначен для подключения серверных стоек к системе распределения питания и выполнен на базе семейства конструктивов Uniprom Rack. Конструкция шкафа и модулей распределения питания позволяет добавлять, убирать и заменять модули в «горячем» режиме – без отключения нагрузки на всех линиях, кроме заменяемой.

Excelente PDPM277 рассчитан на подключение оборудования мощностью до 277 кВт. Шкаф представлен в форм-факторе Uniprom Rack шириной 300 мм, высотой 42U или 48U и глубиной 1200 мм. Доступны однофазные и трехфазные модули распределения питания на 16 А и 32 А.

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Пресс-служба «Систэм Электрик»
«Систэм Электрик» сообщает о запуске модульного шкафа распределения питания для ЦОД Excelente PDPM

Система обеспечивает автоопределение типа и места размещения модуля, а также локальный и удаленный мониторинг основных параметров. Прокладка силовых кабелей возможна в лотках или по крышам стоек. Для удобного и безопасного монтажа используется гибкий силовой кабель с резиновой изоляцией и оболочкой, а подключение оборудования выполняется с помощью промышленных разъемов IEC 60309.

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Для локального мониторинга состояния шкаф оснащен дисплеем на передней панели. С его помощью можно при необходимости провести калибровку – как путем ручной подстройки, так и с подключением тестовой нагрузки и тестового напряжения для каждого из установленных модулей по каждой из фаз.


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