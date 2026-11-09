Российская логистическая компания автоматизировала расчет сложных цепочек поставок с помощью собственной ИИ-платформы

Таможенный представитель и мультимодальный оператор «Эврика-Логистик» выводит на рынок Evrika AI — платформу, которая автоматизирует работу всех функций, через которые проходит поставка: логистики, ВЭД, юристов и руководителя. Об этом CNews сообщили представители «Эврика-Логистик».

Evrika AI — одна ИИ-платформа для всей работы компании по внешнеэкономической деятельности. Документы, данные и правила компании подключаются один раз и работают в каждой задаче. Логист получает расчет и коммерческое предложение, специалист ВЭД — сверку документов и варианты кода с основаниями, юрист — замечания к договору, руководитель — сводку по поставке. У каждой цифры есть источник, доступ к данным настроен по ролям, решение принимает сотрудник.

Ключевое отличие от публичных нейросетей и отдельных ботов: платформа не просто отвечает на запрос, а ведет процесс по шагам, опираясь на корпоративные данные и правила компании. Отдельные боты собирают те же документы заново, каждый для себя, — на платформе документы поставки загружают и разбирают один раз, и каждая роль работает с ними в своих правах. Новая задача добавляется поверх общей основы, поэтому функция запускается за 2–6 недель.

По оценке Korus Consulting, рынок ИИ в логистике выходит за пределы пилотных проектов и переходит к операционной интеграции. «Эврика-Логистик» — один из примеров такой интеграции: компания не тестирует ИИ, а уже использует его в ежедневной работе.

Платформа рассчитана на крупные компании, где поставка проходит через несколько отделов. Это импортеры и экспортеры, производственные и аграрные холдинги, дистрибьюторы, логистические операторы. Платформа сокращает ручную подготовку и проверку документов: сверить инвойс, собрать требования к товару, подготовить обоснование кода ТН ВЭД, расчет поставки или протокол встречи. На показ выносятся проверенные сценарии. Код и критические решения подтверждает профильный специалист.

Вот как это работает при расчете и проверке поставки. Evrika AI собирает код ТН ВЭД, ставки, таможенные платежи и исходные данные для коммерческого предложения. Логист проверяет маршрут, тарифы и допущения, после чего утверждает предложение для клиента. Весь цикл занимает 15 минут вместо 2,5 часов. При сверке экспортного комплекта платформа сопоставляет стоимость, количество, вес, даты и реквизиты сторон, а каждое найденное расхождение связывает с конкретной страницей документа. Специалист открывает отмеченные страницы, подтверждает исправления и передаёт комплект в дальнейшую работу. Такая проверка занимает 7 минут вместо 55. При 40 комплектах в месяц экономия составляет около 32 рабочих часов.

Платформа разбирает контракт, инвойс, спецификацию, упаковочный лист, транспортные и разрешительные документы. Она переносит данные в единую карточку поставки, сверяет значения между документами, отмечает пропуски и противоречия, а также показывает источник каждой цифры. Примерно за 18 минут декларант получает собранный комплект и перечень расхождений. Ещё за 5 минут система предлагает варианты кода ТН ВЭД с обоснованием. Декларант проверяет описание, состав и назначение товара, выбирает код, подтверждает запреты и ограничения и принимает решение о подаче декларации. При 100 комплектах в месяц расчётная экономия составляет около 270 часов.

Данные не уходят во внешние нейросети. Платформа работает в закрытом контуре компании: чувствительные сущности (названия компаний, ИНН, договоры, контакты) маскируются локально до обращения к внешней модели, а ответ восстанавливается внутри корпоративного контура.

Юлия Старкова, управляющий партнер «Эврика-Логистик»: «Сегодня искусственный интеллект в бизнесе переходит из категории экспериментальных инструментов в практический набор решений — и логистика здесь не исключение. Но рынок пока находится на переходной стадии: компании много говорят о цифровизации, однако далеко не каждый проект можно назвать полноценным внедрением ИИ. При этом именно в логистике и ВЭД эффект от ИИ виден быстрее, потому что здесь совпадают четыре фактора: много документов — договоры, инвойсы, спецификации, сертификаты; много участников — логистика, ВЭД, юристы, финансы, поставщики и перевозчики; дорогие ошибки — расхождение веса или спорный код оборачиваются вопросами таможни и простоем; и частые изменения — требования к документам, ограничения, ставки. Именно этот опыт сложных поставок, который мы имеем с 2009 г., и лег в основу сценариев Evrika AI».