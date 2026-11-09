«Рольфтех» вступил в ассоциацию «МИТ — Мы ИТ» и будет участвовать в выработке стандартов перехода крупного бизнеса на российское ПО

«Рольфтех», технологическое подразделение группы «Рольф», вступил в Ассоциацию специалистов, инвесторов и организаций в сфере информационных технологий «МИТ — Мы ИТ». В клубах ассоциации компания будет участвовать в выработке требований к российскому программному обеспечению и стандартов его внедрения в крупном бизнесе. Об этом CNews сообщили представители «Рольф».

В работу ассоциации «Рольфтех» принесет опыт создания собственной цифровой платформы для автомобильного ритейла и перехода на нее с унаследованных зарубежных систем. Флагманский продукт компании — «Флора», цифровая платформа по управлению дилерским бизнесом, которая объединяет продажи и выкуп автомобилей, сервис, склад и работу с клиентом в одном контуре на единой модели данных. Команда «Рольфтех» воплощает в функциях платформы 35-летнюю практику автомобильного бизнеса «Рольф», сама внедряет «Флору» в дилерских центрах группы и развивает ее вместе с сотрудниками сети.

Ассоциация «МИТ — Мы ИТ» объединяет компании, специалистов и инвесторов ИТ-отрасли и выстраивает их диалог с государством. Ее профильные клубы работают во взаимодействии с Минцифры России и участвуют в подготовке законопроектов и отраслевых стандартов, в том числе требований к российскому ПО и правил его внедрения. Эта работа важна для достижения национальной цели, по которой к 2030 г. не менее 80% организаций ключевых отраслей экономики должны перейти на российское ПО в системах управления основными процессами.

«Рольфтех» разрабатывает системы управления бизнесом и сам внедряет их в розничной сети группы, поэтому знает, как новое решение встраивается в процессы крупной компании и какие требования к нему возникают на практике. Участникам ассоциации этот опыт поможет точнее учитывать задачи крупного бизнеса при разработке ИТ-решений и подготовке стандартов внедрения.

В ассоциации «Рольфтех» войдет в пять профильных клубов. Три из них, клубы реестра отечественного ПО, доверенного ПО и системно значимых разработчиков, связаны с развитием российского ПО и его внедрением в крупных компаниях. В Клубе развития ИИ «Рольфтех» поделится опытом применения искусственного интеллекта в корпоративных продуктах, а в Клубе развития ИТ-образования примет участие в работе над образовательными программами.

«Переход крупного бизнеса на собственные технологии сегодня стал общей задачей государства и компаний, и практический опыт такого перехода востребован в отрасли. Мы накапливаем его, создавая цифровую платформу ФЛОРА для группы РОЛЬФ, и знаем, с какими задачами крупная компания сталкивается на каждом этапе. В ассоциации мы будем делиться этим опытом и участвовать в выработке стандартов, которые помогут бизнесу быстрее двигаться к технологическому суверенитету», — отметила Ольга Балицкая, директор по ИT и цифровизации «Рольфтех».

«Ассоциация строит модель, в которой государство, бизнес и специалисты работают в одной структуре и вместе вырабатывают решения для отрасли. Нам важно, чтобы в клубах звучал голос компаний из реального сектора, которые сами создают и внедряют технологии. С приходом «Рольфтех» в работе клубов появится практика крупного автомобильного ритейла, и мы рассчитываем, что она будет полезна участникам, которые разрабатывают решения для корпоративных заказчиков», — сказал Евгений Титаренко, президент ассоциации «МИТ — Мы ИТ».