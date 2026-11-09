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restore: открывает предзаказ на MacBook Pro с дисплеем Proled XDR — первые сенсорные ноутбуки Apple

Сеть премиальных магазинов техники и электроники restore: (Inventive Retail Group) открывает предзаказ на новые MacBook Pro с дисплеем Proled XDR. Мировая премьера ноутбуков состоялась 28 октября 2026 г. Это первые устройства Apple с сенсорным управлением и самой продвинутой панелью в истории линейки. В каталоге restore: доступны конфигурации с чипами M5 Pro и M5 Max, объемом оперативной памяти от 24 ГБ и накопителем от 1 ТБ. Об этом CNews сообщили представители restore:.

Открыт предзаказ на все конфигурации новинки — первые поставки ожидаются в январе, и устройства в первую очередь получат те, кто сейчас оформит заказ.

«Осенний сезон радует поклонников Apple уникальными устройствами. Ноябрь мы открываем очередной премьерой нового форм-фактора — MacBook Pro с сенсорным дисплеем Proled XDR. Мы рады представить новинку и предоставить покупателям restore: полный комплекс сервиса и гарантий по стандартам Apple», — сказала Ирина Зуева, директор по маркетингу дивизиона электроники Inventive Retail Group (restore:, Galaxystore).

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Пресс-служба restore:
restore: открывает предзаказ на MacBook Pro с дисплеем Proled XDR — первые сенсорные ноутбуки Apple
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MacBook Pro с дисплеем Proled XDR доступен в двух цветах «серебристый» и «черный космос», возможные диагонали 14" и 16", цены начинаются от 379,99 тыс. руб. Протестировать новый MacBook Pro с дисплеем Proled XDR уже можно во флагманском магазине restore: на Неглинной, 8/10. Устройство представлено в открытой выкладке, консультанты помогут посетителям оценить сенсорное управление, качество экрана и производительность в реальных задачах. Другие осенние новинки из линейки Apple также доступны для тестирования и покупки в магазинах сети. Новый форм-фактор iPhone Duo можно протестировать в 14 магазинах сети в Москве и Санкт-Петербурге).

Все устройства, продающиеся в сети restore:, являются оригинальным товаром и имеют сертификат соответствия. Проверить подлинность можно по номеру IMEI на сайте apple.com.

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