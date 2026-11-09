CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника
|

Производитель из Уфы запустит роботизированный комплекс благодаря льготному финансированию

«МСП Банк» выделил 30 млн руб. по программе льготного кредитования предприятий станкостроения и робототехники компании «Авиатех» из Республики Башкортостан. Программу реализуют Минпромторг и «Корпорация МСП» (группа ВЭБ.РФ). Средства позволят продолжить программу развития предприятия, включая производство нового робототехнического комплекса, запуск которого запланирован на начало 2027 г. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Комплекс, созданный на базе промышленного робота-манипулятора, автоматизирует процесс укладки продукции на паллеты: пустые паллеты подаются в зону загрузки, а загруженные отводятся в зону упаковки. К концу 2027 г. «Авиатех» приступит к роботизации второй линии, что позволит заказчику повысить эффективность и скорость обработки продукции, повысить точность операций, а также сократить издержки.

Компания «Авиатех» реализовала свыше 250 проектов по всей стране, включая автоматизированные комплексы для авиакосмической, нефтесервисной и металлургической отраслей, пищевой промышленности и фармацевтики, а также для аддитивных технологий. Роботизированные комплексы, сделанные в России, полностью соответствуют мировым аналогам и позволяют оптимизировать производственные процессы литья, фрезеровки, сварки, нанесения финишных и антикоррозийных покрытий и другие.

«Наша деятельность напрямую связана с созданием новых и уникальных технологий, программно-аппаратных робототехнических комплексов под требования заказчиков. Для нас важно, что льготное кредитование МСП Банка позволяет осуществлять деятельность бесперебойно», – сказала коммерческий директор «Авиатех» Олеся Королева.

Программа льготного кредитования предприятий станкостроения и робототехники распространяется как на инвестиционные цели, так и на пополнение оборотных средств. Сумма займа составляет от 30 до 200 млн руб. Срок кредитования – до 60 месяцев на инвестиционные цели и до 36 месяцев в случае пополнения оборотных средств. В рамках программы льготные ставки действуют на протяжении трех лет. В первый год ставка составляет 5% годовых.

Файервол не спасет: бизнес защищает ИТ-периметр изнутри средствами сети
Файервол не спасет: бизнес защищает ИТ-периметр изнутри средствами сети Сеть как дом

«Возможность поддержки предприятий станкостроения и робототехники – прямой путь к достижению технологического суверенитета. Локализация технологий и импортозамещение иностранного оборудования создают дополнительный импульс для развития экономики и закладывают основу дальнейшего научно-технологического прогресса промышленности и смежных отраслей», – сказал генеральный директор «Корпорации МСП», председатель наблюдательного совета «МСП Банка» Александр Исаевич.

Мера поддержки доступна для юридических лиц и предпринимателей, чья деятельность относится к направлениям производства конечной продукции станкостроения, промышленных роботов и робототехнических устройств, основных комплектующих для производства и инструментальной продукции.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

Суд начал выяснять родословную сооснователя «АйТи»

Обратный билет из облака. Когда собственный контур лучше облака и сколько он стоит

Срок запуска цифрового погранконтроля ЕС сорван на четыре года. IBM и Atos пойдут под суд

Артем Толмачев, «Ред Софт»: Внедрение VDI меняет саму философию ИТ в компании

CNews FORUM 2026: До главного ИТ-мероприятия осталось два дня. Регистрация

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще