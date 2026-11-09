Производитель из Уфы запустит роботизированный комплекс благодаря льготному финансированию

«МСП Банк» выделил 30 млн руб. по программе льготного кредитования предприятий станкостроения и робототехники компании «Авиатех» из Республики Башкортостан. Программу реализуют Минпромторг и «Корпорация МСП» (группа ВЭБ.РФ). Средства позволят продолжить программу развития предприятия, включая производство нового робототехнического комплекса, запуск которого запланирован на начало 2027 г. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Комплекс, созданный на базе промышленного робота-манипулятора, автоматизирует процесс укладки продукции на паллеты: пустые паллеты подаются в зону загрузки, а загруженные отводятся в зону упаковки. К концу 2027 г. «Авиатех» приступит к роботизации второй линии, что позволит заказчику повысить эффективность и скорость обработки продукции, повысить точность операций, а также сократить издержки.

Компания «Авиатех» реализовала свыше 250 проектов по всей стране, включая автоматизированные комплексы для авиакосмической, нефтесервисной и металлургической отраслей, пищевой промышленности и фармацевтики, а также для аддитивных технологий. Роботизированные комплексы, сделанные в России, полностью соответствуют мировым аналогам и позволяют оптимизировать производственные процессы литья, фрезеровки, сварки, нанесения финишных и антикоррозийных покрытий и другие.

«Наша деятельность напрямую связана с созданием новых и уникальных технологий, программно-аппаратных робототехнических комплексов под требования заказчиков. Для нас важно, что льготное кредитование МСП Банка позволяет осуществлять деятельность бесперебойно», – сказала коммерческий директор «Авиатех» Олеся Королева.

Программа льготного кредитования предприятий станкостроения и робототехники распространяется как на инвестиционные цели, так и на пополнение оборотных средств. Сумма займа составляет от 30 до 200 млн руб. Срок кредитования – до 60 месяцев на инвестиционные цели и до 36 месяцев в случае пополнения оборотных средств. В рамках программы льготные ставки действуют на протяжении трех лет. В первый год ставка составляет 5% годовых.

«Возможность поддержки предприятий станкостроения и робототехники – прямой путь к достижению технологического суверенитета. Локализация технологий и импортозамещение иностранного оборудования создают дополнительный импульс для развития экономики и закладывают основу дальнейшего научно-технологического прогресса промышленности и смежных отраслей», – сказал генеральный директор «Корпорации МСП», председатель наблюдательного совета «МСП Банка» Александр Исаевич.

Мера поддержки доступна для юридических лиц и предпринимателей, чья деятельность относится к направлениям производства конечной продукции станкостроения, промышленных роботов и робототехнических устройств, основных комплектующих для производства и инструментальной продукции.