Подтверждена совместимость платформы «Инка 4.0» с Deckhouse Platform для контейнеров

Компания «Инка 4.0» и «Флант», разработчик продуктов Deckhouse, завершили тестирование совместимости промышленной платформы «Инка 4.0» с Deckhouse Platform. По итогам испытаний подтверждена возможность штатного развёртывания и работы компонентов «Инка 4.0» в контейнерной инфраструктуре на базе Deckhouse Platform. Об этом CNews сообщил представитель компании «Флант».

В тестовом контуре компании развернули ядро платформы «Инка 4.0», модули «НСИ» и «Модель производства», а также компоненты демонстрационных производственных цехов с тестовыми данными. Основное тестирование прошло в коммерческой редакции решения Deckhouse Platform для контейнеров. Развёртывание выполнялось по штатной документации с использованием механизмов установки Deckhouse Platform.

Готовую среду использовали не только для проверки запуска компонентов, но и для выполнения рабочих сценариев: специалисты применяли стенд при анализе задач технической поддержки и проверяли работу компонентов «Инка 4.0» в контейнерной среде. Встроенные средства мониторинга Deckhouse Platform корректно отображали состояние инфраструктуры. В итоге компоненты «Инка 4.0» работали в штатном режиме, а специальных требований к их совместной эксплуатации с Deckhouse Platform не выявлено.

Результаты испытаний дают возможность использовать «Инка 4.0» и Deckhouse Platform для контейнеров как заранее проверенную технологическую связку. Благодаря этому снижаются риски при внедрении, сокращается объём предварительных проверок, повышается предсказуемость сроков развёртывания и упрощается взаимодействие команд.

«Мы видим, что у российских промышленных предприятий есть запрос на отечественные программные продукты, которые способны работать вместе как единый технологический стек. Такую связку можно внедрять, не опасаясь, что её компоненты не будут корректно взаимодействовать друг с другом. Тестирование на совместимость нашей платформы с другими продуктами — важное направление работы, которое мы продолжим расширять», — отметил архитектор «Инка 4.0» Андрей Степанов.

«Для производства стабильность инфраструктуры — это базовое требование: любой сбой в системах управления сразу сказывается на выпуске продукции. Поэтому предприятия всё чаще выбирают решения, совместимость которых подтверждена заранее. Результаты испытаний показывают, что промышленные приложения можно запускать в контейнерной среде в штатном режиме, без специальных требований к эксплуатации. Deckhouse Platform — это гибридная платформа, и контейнеры — лишь одна из её возможностей. На ней же работают виртуальные машины, сервисы данных и ИИ-нагрузки, а управлять ими можно из единой точки. Поэтому предприятия смогут развивать инфраструктуру дальше, не меняя продукт и не пересобирая среду», — сказал Карапет Манасян, директор продуктового направления Deckhouse компании «Флант».