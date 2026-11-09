«Пластполимер-Сибирь» выстроил координацию проекта химического завода с помощью Model Studio CS и CADLib

«Пластполимер-Сибирь» использовал решения российского разработчика «СиСофт Девелопмент» при проектировании завода глиоксаля мощностью 20 тыс. тонн в год. Информационная модель стала общей основой для согласования решений между дисциплинами и передачи заданий в виде 3D-объектов. Это помогло сократить повторный ручной перенос данных и связать работу специалистов – от разработки технологических схем до подготовки документации. Об этом CNews сообщили представители «СиСофт Девелопмент».

В проекте участвовали 30 проектировщиков, группа ТИМ и главный инженер. Для разных дисциплин было создано более 90 файлов информационных моделей. Лицензии, техническую поддержку и сопровождение поставила компания «СиСофт Северо-Запад», партнер «СиСофт Девелопмент».

Одной из главных задач стала координация изменений в технологии, составе оборудования и компоновке объекта. Проектирование с самого начала велось в трехмерной среде. Еженедельно команда проводила совещания с использованием модели в CADLib Модель и Архив. Например, при разработке кабельных и трубопроводных эстакад совместно рассматривали требования технологов, конструкторов, специалистов по электроснабжению и автоматизации. Пространственные проверки и выявление коллизий выполняла группа ТИМ из трех специалистов.

«Во-первых, мы привлекли опытного ТИМ-менеджера, который возглавил проект внедрения и разработал стратегию долгосрочного развития этого направления. Во-вторых, была создана внутренняя база знаний — доступный для сотрудников специализированный интернет-портал, где размещалась вся необходимая информация о новых технологиях, методах работы, а также видеоматериалы. В начале 2024 г. более 15 специалистов прошли обучение по продуктам в рамках семи специализированных курсов. Затем мы отобрали и реализовали пилотный проект», – сказал руководитель ТИМ-отдела компании «Пластполимер-Сибирь» Андрей Иващенко.

Одним из практических результатов стала передача заданий между дисциплинами непосредственно через информационную модель. Вместо подготовки отдельных электронных чертежей и бумажных заданий специалисты передают 3D-объекты с геометрией, положением и параметрами. Такой процесс реализовали для заданий на отверстия и бобышки – элементы для установки измерительных приборов на трубопроводах.

При работе с отверстиями архитектор получает заготовки проходок и использует их в своей модели для формирования проемов. План отверстий и спецификация создаются автоматически, с минимальной ручной доработкой. Для бобышек технолог задает положение прототипа с учетом технологических ограничений, а специалист по автоматизации уточняет параметры под измерительный прибор. После обновления модели данные становятся доступны технологу без повторного ручного ввода.

Технологические схемы разрабатывали в Model Studio CS Технологические схемы, структуру разделов формировали в CADLib Модель и Архив, а монтажные решения и документацию готовили в Model Studio CS Трубопроводы. Для расчетов трубопроводов модель передавали в программный комплекс «СТАРТ».

«Взаимодействие с командой «Пластполимер-Сибирь» показало, что эффективность ТИМ-проекта определяется не только выбранным программным обеспечением. Важную роль играют готовность специалистов работать в единой информационной среде, наличие понятных регламентов и последовательное развитие компетенций. В этом проекте заказчик последовательно выстраивал собственную ТИМ-экспертизу, а мы со своей стороны обеспечивали технологическую и консультационную поддержку на всех ключевых этапах», – отметили в «СиСофт Северо-Запад».

По итогам проекта заказчик получил детально проработанные чертежи со спецификациями и информационную модель, доступную для просмотра в бесплатной программе MS Персональная модель. Она может использоваться как дополнительный источник данных при подготовке закупок и строительно-монтажных работ.

Следующим направлением развития станет использование данных модели при подготовке смет. На технологических разделах специалисты уже протестировали назначение норм и расценок элементам модели и передачу сведений в «ГРАНД-Смету». Распространить этот подход на другие разделы планируется в следующих проектах.