Отчет за 15 минут вместо рабочего дня: «Первый Бит» внедрил PIX BI в работу Талатуйского рудника

Интегратор «Первый Бит» создал единую систему аналитики для Талатуйского рудника – ООО «Талатуйское» в Забайкальском крае. Предприятие с разведанными ресурсами свыше 49 т золота получило инструмент управления производством полного цикла: от карьера до выпуска золотых слитков. Решение на базе PIX BI сократило время подготовки управленческой отчетности с 8 ч до 15 мин. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

На момент запуска проекта молодое предприятие не располагало единой цифровой экосистемой, хотя ключевые производственные объекты уже работали: карьер, дробильно-сортировочный комплекс и золотоизвлекательная фабрика.

Данные о добыче, дроблении и переработке руды формировались в разных подразделениях. Основным источником информации была система «1С:Горнодобывающая промышленность 2. Оперативный учет 1.1». При этом планы, корректировки и часть дополнительных сведений сотрудники вели вручную в Excel. Для получения сводной картины необходимо было объединять данные из нескольких файлов и отчетов.

В таких условиях руководители не могли оперативно сопоставить плановые и фактические показатели, определить этап возникновения отклонений, проследить движение руды и золота, а также оценить причины простоев. Подготовка управленческой отчетности занимала часы, а в отдельных случаях - несколько дней. Предприятию требовалось единое аналитическое пространство с достоверными и своевременными данными.

Специалисты центрального московского офиса «Первого Бита» предложили внедрить систему бизнес-аналитики PIX BI. Решение охватило весь производственный цикл: горные работы в карьере, дробление и сортировку руды, переработку на золотоизвлекательной фабрике и выпуск химически чистого золота.

В рамках проекта данные из «1С:Горнодобывающая промышленность 2. Оперативный учет 1.1» объединили с дополнительной производственной информацией. Для всех подразделений были настроены единые правила расчета показателей, а также реализован учет корректировок маркшейдерской службы. Это позволило сформировать целостную картину производственного процесса и обеспечить единый подход к работе с данными.

В PIX BI разработали интерактивные отчеты и дашборды для контроля ключевых показателей производства. Руководители получили возможность быстро анализировать выполнение планов, отслеживать отклонения и детализировать данные по этапам технологической цепочки – от добычи руды до получения готового золота.

В результате Талатуйский рудник перешел от разрозненной подготовки отчетов к централизованной аналитике. Время формирования управленческой отчетности сократилось с 8 ч до 15 мин, а скорость принятия решений повысилась благодаря оперативному доступу к актуальным производственным данным.

«Сложность проекта лежит в разнородности данных и необходимости связать производственные этапы в одну цепочку. Мы не просто собрали красивые дашборды для руководителя, а выстроили сквозную аналитику, где для каждого отклонения можно найти причину – от содержания золота в руде до простоя конкретной дробилки», – сказал руководитель отдела внедрения компании «Первый Бит» Сергей Громов.

После внедрения системы руководители получили возможность гибко анализировать производственные показатели: выбирать нужный период, подразделение или единицу оборудования и переходить от общих итогов к детальным данным.

Теперь в аналитических отчетах доступны сведения об объемах вскрышных и добычных работ, бурении, взрывных работах, содержании золота и распределении руды по классам. Для дробильно-сортировочного комплекса настроен мониторинг производительности, коэффициента использования оборудования, коэффициента технической готовности, а также продолжительности, структуры и причин простоев.

В результате время подготовки управленческой отчетности сократилось с 8 ч до 15 мин. Благодаря оперативному выявлению аварийных и организационных потерь простои оборудования удалось снизить на 12%. Руководство предприятия получило единое информационное пространство для контроля производственной программы в разрезе «план – факт – отклонение».

«Раньше, чтобы понять, почему упал выпуск золота, мы запрашивали данные у трех служб и сводили их в Excel. Теперь видим всю цепочку на одном экране: от добычи руды до слитка. Это ускоряет решения и делает производство прозрачнее», – сказал представитель Талатуйского рудника.

Система учитывает разбивку руды по классам содержания золота и позволяет анализировать простои по конкретным единицам оборудования. Отпала необходимость в ручном сборе данных из Excel – значительная часть отчетности формируется автоматически по заданным правилам.

Теперь на Талатуйском руднике сформирована единая аналитическая среда для оперативного управления производством и планирования дальнейших работ. Руководство использует сводную аналитику для контроля производства и принятия решений, а производственные и ремонтные службы – детальные данные по оборудованию, простоям и выполнению плановых показателей.

Проект компании «Первый Бит» для Талатуйского рудника показывает, что даже на новом производстве без полноценной ERP-системы можно создать единую аналитическую среду, дающую руководству точные данные по всем технологическим процессам.

«Добывающая отрасль – это непрерывный процесс, где цена простоя или отклонения от плана измеряется в миллионах рублей. Кейс Талатуйского рудника отлично демонстрирует, как современная BI-аналитика трансформирует управление предприятием. PIX BI стал для компании "единым источником правды", который связал воедино данные карьера и фабрики. Топ-менеджмент получил инструмент, который позволяет видеть узкие места мгновенно и управлять эффективностью на основе единой достоверной картины, а не разрозненных данных из разных источников», – сказал Владимир Иткин, старший директор по продажам PIX BI.