OpenIDE и «Астра ИИ Код»: суверенная среда для агентной разработки

«Группа Астра» интегрировала профессиональную среду разработки OpenIDE и агентную систему «Астра ИИ Код». Возможности ИИ-напарника вызываются напрямую из IDE через встроенный инструмент Meta Harness, который вышел в релизе OpenIDE Pro 2026.2.3. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

«Астра ИИ Код» — агентная система для разработки в защищённом контуре. Это ИИ-напарник для инженера, который работает на его рабочем месте: понимает проект целиком, пишет и правит код, запускает проверки и предупреждает об ошибках до того, как они попали в продакшн. Решение работает внутри периметра заказчика: ни строчка кода, ни один запрос не уходят за пределы организации.

OpenIDE — профессиональная мультиязычная среда разработки, защищённая от санкций и соответствующая законодательству РФ. Интеграция с «Астра ИИ Код» превращает её в полноценное рабочее место для агентной разработки.

Одно из ключевых направлений развития интеграции — SDD (Spec-Driven Development), разработка на основе спецификаций. В этом подходе инженер вместе с ИИ-агентом уточняет требования к задаче и фиксирует их в спецификации. На её основе формируется план реализации, который агент выполняет по шагам под контролем разработчика. Для корпоративных команд ценность SDD заключается в связи между согласованными требованиями и конкретными изменениями в коде. У каждого этапа есть понятная задача и проверяемый результат: инженер может оценить изменения, сопоставить их с требованиями и передать замечания на доработку. Такой подход делает работу с агентом частью управляемого процесса разработки.

Связка даёт несколько практических преимуществ. К задаче можно приложить конкретные файлы и папки, текущие изменения в коде и проблемы, найденные средой разработки: агент получает не абстрактный запрос, а полную картину задачи и работает точнее. Комментарии для агента можно оставлять прямо в коде — выделить фрагмент файла или ответа, добавить замечание и отправить в нужный чат. Несколько замечаний удобно собрать и передать одной пачкой, как раньше это делали с живым коллегой в MR/PR, только теперь с агентом.

Все инструменты разработчика остаются рядом и интегрированы с ИИ: после работы агента можно запустить приложение, поставить брейкпоинт, проверить данные в базе, посмотреть историю Git, поднять Docker Compose-сервис, не покидая среды. Кроме того, можно вести несколько задач параллельно — отдельные чаты и переключение между ними, пока агент продолжает работу в фоне.

«Мы расширяем границы того, как инженер может работать с ИИ. Теперь агент встроен в среду разработки — это даёт командам больше контроля: спецификации, планы, проверки — всё связано в единый процесс», — сказал Владимир Нелюб, управляющий партнер «Астра ИИ Код», директор по науке и ИИ «Группы Астра».