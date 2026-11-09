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Ландшафтно-строительная компания ускорила обработку обращений в ИТ-службу с помощью Directum ESM

В результате внедрения системы работа с ИТ-заявками в Garden CITI выполняется на 80% быстрее. Об этом CNews сообщили представители Directum.

За один месяц компания перешла на Directum ESM — систему для управления услугами. Теперь обработка заявок вместо четырех часов занимает менее часа, а оформить обращение сотрудник компании может за пару минут. Запросы перестали дублироваться, так как они закрываются только после того, как инициатор их примет.

В планах Garden CITI перевести в Directum ESM производственно-технический и сметный отделы, а также делопроизводство для регистрации входящей корреспонденции.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Компания использует продукты Directum с 2023 г., а сервисами ранее управляла в Okdesk. Перевод этих процессов в экосистему повышает эффективность ИТ-отдела за счет того, что упрощает управление заявками — снимает необходимость переключения между вкладками.

«Прозрачность процессов для руководителей оцениваем на 10 из 10, теперь видны все этапы от подачи обращения до исполнения. Самое главное для нас — это переход в единое пространство, где находятся инициаторы и руководители. Они могут контролировать работу ИТ-отдела в режиме реального времени», — сказал Кирилл Касаткин, старший системный администратор Garden CITI.

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