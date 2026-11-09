«Гравитон» модернизировал вычислительную инфраструктуру промышленного предприятия

Российский разработчик и производитель вычислительной техники «Гравитон» реализовал комплексный проект по обновлению вычислительной инфраструктуры крупного промышленного предприятия. В рамках одной программы предприятие получило программно-аппаратный комплекс Helius для работы в изолированном контуре, рабочие станции Р70А для проектных задач и серверы «Гравитон» С2122АА на базе материнских плат «Алдан» для ресурсоемких расчетов в «1С:ERP». ОБ этом CNews сообщил представитель «Гравитона».

Одной из задач проекта стала модернизация вычислительной инфраструктуры ЦОД для высоконагруженных приложений, работающих в закрытом контуре. ПАК Helius прошел тестирование непосредственно на территории предприятия в условиях изоляции от открытой сети. При внедрении особое внимание уделили миграции сервисов с действующей платформы виртуализации: рабочие нагрузки требовалось перенести в новую среду без потери данных и с минимальным временем остановки. ПАК Helius был выбран как комплексное решение одного производителя, включающее необходимые компоненты и программное обеспечение для развертывания виртуальной инфраструктуры и хранения данных.

Для проектных подразделений предприятия потребовались рабочие станции для работы с программными продуктами «Аскон». При выборе конфигураций учитывались наличие актуальной записи в реестре Минпромторга России, производительность графической подсистемы и возможность обеспечить доступность комплектующих на перспективу 2–3 лет. Отдельным требованием стала стабильная работа профессиональной дискретной видеокарты при продолжительных нагрузках. Специалисты «Гравитона» подобрали конфигурации Р70А с учетом требований к системе охлаждения и температурному режиму.

Рабочая станция «Гравитон» Р70А построена на платформе AMD AM5 и поддерживает процессоры Ryzen 7000/9000 серии, до 192 ГБ оперативной памяти DDR5 и установку производительных плат расширения. Конфигурация рабочей станции была адаптирована под продолжительную работу с профессиональным программным обеспечением и высокой нагрузкой на графическую подсистему.

Еще одним направлением проекта стало ускорение расчетов себестоимости продукции в «1С:ERP». До модернизации выполнение отдельных расчетных задач занимало несколько десятков часов, что ограничивало оперативность получения данных. Для решения задачи предприятие получило серверы «Гравитон» С2122АА на базе материнских плат «Алдан». В конфигурациях используются высокочастотные процессоры с частотой до 5 ГГц, память DDR5 и накопители NVMe. В результате предприятие сократило время выполнения ресурсоемких расчетов и ускорило получение данных для анализа себестоимости продукции.

Серверная платформа С2122АА поддерживает до двух процессоров AMD EPY 9004/9005 и до 6 ТБ оперативной памяти DDR5. Сервер оснащается 24 слотами DIMM DDR5, а дисковая подсистема поддерживает до 12 накопителей LFF SAS/SATA/NVMe с возможностью горячей замены.

«Для промышленного предприятия важно учитывать специфику нагрузки каждого ИТ-сервиса — от изолированной среды виртуализации до инженерного ПО и ресурсоемких расчетов. В этом проекте мы смогли закрыть эти задачи решениями собственной разработки, а также адаптировать их под требования конкретных бизнес-процессов», — отметил Иван Рыбин, директор департамента программных продуктов «Гравитон».