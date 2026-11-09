DocTrix Platform 1.9.1: новые инструменты для порталов, миграции данных и управления процессами

Компания I-Sys выпустила новую версию low-code-платформы DocTrix Platform – 1.9.1. Обновление расширяет возможности создания корпоративных порталов, добавляет встроенные инструменты для опросов и обучения, усиливает контроль действий пользователей и упрощает работу с бизнес-процессами. В релиз также вошли приложения для управления модулями платформы и переноса данных из SharePoint, помогающие упростить развитие корпоративных решений и переход на DocTrix. Об этом CNews сообщил представитель I-Sys.

В версии 1.9.1 появились два новых приложения, расширяющих возможности работы с платформой.

DocTrix Argus предназначен для сборки модулей из объектов DocTrix, их упаковки в ZIP-архивы, публикации в каталоге и установки на выбранный стенд. Такой подход позволяет организовать последовательный процесс подготовки и распространения модулей, упрощая их перенос между средами и установку в нужном окружении.

DocTrix Charon помогает переносить данные из SharePoint в DocTrix. Миграция проходит в два этапа: сначала приложение импортирует выбранные данные SharePoint в промежуточное хранилище, затем сервис экспорта преобразует их и создаёт или обновляет сущности в DocTrix. Charon позволяет настраивать, запускать и контролировать этап экспорта. Это делает процесс переноса более структурированным и помогает управлять миграцией данных при переходе на платформу.

В релизе появился встроенный инструмент для создания и настройки опросов, в том числе доступных публично. Он позволяет собирать обратную связь непосредственно на платформе. Для организации обучения добавлен плеер SCORM-курсов: учебные материалы можно размещать в библиотеке DocTrix и встраивать в страницы портала, а система учитывает прохождение курсов.

Дополнительные компоненты редакторов — быстрые ссылки, имиджевые баннеры, последние документы и чат с ботом поддержки — помогают создавать функциональные страницы и предоставлять пользователям нужную информацию в удобном формате.

В платформе расширены возможности аудита: фиксируются сведения об авторизациях, блокировках и изменениях данных пользователей. Журнал операций помогает отслеживать активность системы и повышать прозрачность работы с корпоративными данными

Доработана и работа с бизнес-процессами. Добавлены логирование и комментарии непосредственно в схеме процесса, а также фильтрация по описанию и стартовому сообщению. Командам становится проще обсуждать изменения, а специалистам — анализировать выполнение процессов и находить нужную информацию.

Теперь в карточках сущностей можно просматривать связанные сущности и процессы. Это упрощает анализ взаимосвязей данных и помогает разработчикам и специалистам по внедрению быстрее разбираться в логике системы.

Рабочие пространства получили настройки автосохранения страниц, навигацию по заголовкам Markdown-страниц и дополнительные возможности управления отображением элементов. В редакторах появились новые настройки, сортировка столбцов таблиц и предупреждения о несохранённых изменениях.

DocTrix Platform 1.9.1 объединяет новые инструменты для работы с данными, развития корпоративных порталов и управления процессами, делая платформу функциональнее для создания и сопровождения цифровых решений.