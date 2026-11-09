«БелВиллесден» автоматизировал бюджетирование сетей «Гиппо» и «Белмаркет» на «Планум-Платформе»

В компании «БелВиллесден» успешно завершен проект по созданию унифицированной модели бюджетирования, объединившей планирование торговых сетей «Гиппо» и «Белмаркет», а также бизнеса в сфере недвижимости в единой модели на «Планум-Платформе» компании «Планометрика». Новая система обеспечивает детальное планирование и анализ на уровне отдельных торговых объектов, ЦФО, ЦФУ и бизнес-направлений. Система консолидирует плановые и фактические показатели разных юридических лиц и поддерживает функцию скользящего прогнозирования на 12 месяцев вперед. Об этом CNews сообщили представители «Планометрики».

Одним из ключевых достижений проекта стало обеспечение планирования за пределами текущего календарного года. Пользователи могут продлевать прогнозный период, добавляя следующие месяцы, для которых система рассчитывает показатели по заданной методологии. Такой подход позволяет сохранять горизонт планирования на год вперед.

В рамках реализованной модели осуществляется бюджетирование выручки, себестоимости реализуемой продукции, операционных расходов и капитальных затрат, а также формируется консолидированная отчетность. Для ряда бюджетных показателей реализованы драйверные расчеты: система автоматически определяет плановые значения на основе заданных пользователем исходных параметров и установленной методики, обеспечивая оперативность обновления планов при изменении предпосылок.

Автоматическое формирование бюджета движения денежных средств позволяет оценивать плановые поступления и выплаты, а также анализировать влияние ключевых допущений на денежный поток.

Для обеспечения контроля исполнения бюджета «Планум-Платформа» интегрирована с корпоративным хранилищем данных. Автоматическое поступление фактических показателей обеспечивает точность и своевременность формирования план-фактной аналитики.

Работа участников бюджетного процесса осуществляется в унифицированных формах с учетом назначенных ролей и прав доступа. Итоговые показатели обновляются в режиме реального времени по мере поступления данных. Отчетность позволяет раскрывать суммы до исходных показателей, чтобы пользователи могли проверить, на основании каких данных сформирован итоговый результат.

«"Планум-Платформа" уже позволила существенно сократить время на сбор и анализ бюджета и повысить надежность данных. На текущем этапе мы фокусируемся на дальнейшей автоматизации процессов налогового планирования, прогнозирования выручки и дохода в разрезе категорий», — сказал Дмитрий Синюк, заместитель генерального директора по финансам и экономике «БелВиллесден».

«В этом проекте было важно объединить разные направления бизнеса и юридические лица в общей модели и обеспечить прозрачность итоговых показателей. Мы реализовали детализированные бюджеты, драйверные расчеты и скользящий прогноз на год вперед», — сказал Евгений Демида, руководитель проекта со стороны «Планум-Платформы».