Анатолий Гарбузов: В Москве разработали новые термостойкие кабели для промышленного оборудования

Столичный «Завод Москабель» (входит в группу компаний «Москабельмет») разработал кабели для систем управления, контроля, автоматики и сигнализации, способные работать при температуре до +250 °С. Срок их службы составляет не менее 40 лет. Новая серия предназначена для оборудования, в котором кабельные линии постоянно подвергаются сильному нагреву: от промышленных печей до автоматизированных производственных линий. Об этом рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Предприятие развивается при поддержке города, имеет статус промышленного комплекса и получает налоговые преференции. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении срока действия статуса промышленного комплекса двух фармацевтических заводов. Высвобождающиеся средства компании будут направлять на расширение и модернизацию мощностей.

«В столице разрабатывают продукцию для сложных производственных задач. Так, специалисты “Завода Москабель” создали кабели, рассчитанные на работу при температуре до плюс 250 градусов. Их можно использовать в металлургии, энергетике, промышленных печах и нагревательных установках. Срок службы — до 40 лет. Это особенно важно для предприятий, где замена кабельной линии приводит к простоям и значительных затрат», — сказал Анатолий Гарбузов.

Области применения включают металлургическое, энергетическое и термическое оборудование, промышленные печи и нагревательные установки, производственные линии и системы промавтоматики.

Изделия передают сигналы, необходимые для управления оборудованием и контроля его работы, непосредственно в зонах сильного нагрева. В таких условиях изоляция обычных кабелей быстрее изнашивается: теряет прочность и может покрываться трещинами. Для новой серии изоляцию жил и наружную оболочку изготовили из кремнийорганической резины — силикона, который сохраняет свои свойства при длительном воздействии высоких температур.

«"Тэвокс-У" создавался под конкретные требования современной промышленности: высокая температура, сложные условия эксплуатации, длительный срок службы. При этом мы не ограничились одним типовым решением — конструкцию можно адаптировать под задачи конкретного объекта. Для нас важно создавать продукцию, которая помогает предприятиям работать надежнее и технологичнее. Мы развиваем собственные разработки, расширяем возможности российского кабельного производства и тем самым вносим свой вклад в развитие промышленности страны», — сказал генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков.