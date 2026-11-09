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Цифровизация
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17 медицинских информационных систем интегрированы с платформой N3.Health в III квартале 2026 года

Подключение к платформе позволяет разработчикам МИС расширить функционал своих информационных систем современными цифровыми возможностями: от базовой выгрузки данных в ЕГИСЗ, до электронного документооборота с пациентами, онлайн-записи и телемедицинских консультаций. Об этом CNews сообщили представители «ЭлНетМед».

Интеграция проведена с несколькими сервисами платформы: ИЭМК, СЗПВ, СЭП, ТМК и ОДИИ. Доступ к цифровым решениям N3.Health расширяет возможности частных медицинских организаций по взаимодействию с пациентами, партнерами и государственными системами здравоохранения.

Сервис ИЭМК позволяет медицинским организациям выгружать данные об оказанной помощи в ЕГИСЗ Минздрава России и региональные информационные системы. Сервис СЗПВ обеспечивает синхронизацию слотов в расписании и возможность онлайн-записи на прием. СЭП дает возможность перейти клинике на онлайн-подписание документов с пациентами через смс, мессенджер «Макс» и другие каналы коммуникации. Сервис ТМК обеспечивает проведение телемедицинских консультаций в соответствии с требованиями законодательства и информационной безопасности.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Платформа N3.Health обеспечивает доступ к передовым цифровым решениям, позволяет участникам рынка обмениваться данными, а также выступает цифровым ядром платформы «Медскан Нетрика», объединяющей физические и цифровые решения в едином пространстве. Благодаря этому клиники получают надежного партнера, который закрывает не только ИТ-потребности, но и ключевые бизнес-задачи: от снабжения и консалтинга до маршрутизации пациентов. Такой подход обеспечивает высокий уровень качества и ответственность за результат.

«Платформенный подход принципиально важен для частной медицины: клиника получает не разовое техническое подключение, а доступ к целому набору цифровых и физических сервисов через одну интеграцию. Это существенно снижает стоимость и сроки внедрения решений, оптимизирует операционные расходы медицинской организации, а также помогает соблюдать юридические и технические требования по передаче и обмену данными», – отметил Никита Дементьев, генеральный директор компании «ЭлНетМед» (интеграционная платформа N3.Health).

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