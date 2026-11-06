Сеть 4G стала быстрее в Крутинке, Кормиловке и Калачинске

Надежность связи и емкость сети выросли для жителей рабочих поселков Крутинка, Кормиловка и города Калачинск Омской области. «МегаФон» переоборудовал действующие базовые станции, благодаря чему еще больше абонентов могут одновременно общаться и пользоваться скоростным интернетом без потери качества. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы провели на уже существующей инфраструктуре. Связисты установили дополнительное оборудование, чтобы увеличить емкость сети. За счет этого сеть может обслуживать гораздо больше абонентов в локациях с высокой плотностью трафика. Например, рабочий поселок Крутинка расположен на озере Ик, куда летом направляется большое количество отдыхающих, и нагрузка на сеть возрастает.

Кроме того, специалисты активировали дополнительные низкочастотные слои в сети 2G и 4G за счет чего обеспечили широкое покрытие не только на территории населенных пунктов, но и на автомобильных трассах. В радиус действия модернизированных телеком-объектов попали магистрали федерального значения «Тюмень-Омск», «Иртыш», железная дорога и важные региональные дороги. Еще больше автомобилистов и пассажиров смогут комфортно пользоваться навигацией, переписываться в мессенджерах, за секунды отравлять и получать видеоконтент или оплачивать покупки в пути.

«Мы стремимся создавать комфортную цифровую среду для наших абонентов и модернизируем сеть в точках высокого спроса на связь. То, что работы прошли своевременно, подтверждает статистика. По обновленным базовым станция за 9 месяцев текущего года объем прокаченного мобильного трафика увеличился на 16%, а количество голосовых звонков выросло на 26%», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Омской области Алексей Полонский.