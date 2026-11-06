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Решение Auxo расширяет возможности аналитики на платформе SimpleOne

Компания Auxo представила на маркетплейсе SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) решение, расширяющие возможности аналитики на платформе SimpleOne. Инструмент позволяет руководителям и бизнес-пользователям быстро настраивать дашборды под свои задачи.

No-code-функциональность продуктового расширения позволяет собирать расширенные дашборды с персональными фильтрами, версионированием отчетов, возможностью мониторинга использования и выгрузки в Excel одним кликом. Руководитель может настроить дашборд под задачи своего подразделения и выгрузить нужный срез данных для дальнейшего анализа. При изменении отчета сохраненные версии позволяют обратиться к предыдущим вариантам, а журнал использования помогает понять, какие отчеты сотрудники открывают чаще всего.

Решение совместимо со всеми бизнес-приложениями SimpleOne. Например, в SimpleOne ITSM (система управления ИТ-услугами) пользователь выводит на дашборд инциденты, запросы на обслуживание, проблемы, изменения, SLA-метрики и загрузку команд.

В рамках ESM-платформы дашборды позволяют собрать аналитику по всем обращениям, поступающим в разные департаменты. Дашборды в SimpleOne ITAM (система управления ИТ-активами) показывают учет активов и лицензий, сроки и стоимость владения, а в SimpleOne HRMS (система управления персоналом) — кадровые процессы, адаптацию, обучение и трудозатраты. Для SimpleOne B2B CRM (система управления корпоративными продажами) доступна аналитика по воронке продаж, сделкам и активности клиентов, для SimpleOne SDLC (система управления разработкой ПО) — по процессам разработки, скорости команды и диаграммам сгорания задач.

Кроме того, дашборды собирают данные по процессам, которые заказчики автоматизировали на базе платформы SimpleOne: бюджетам, затратам и закупкам, документообороту и юридическим запросам. Любой отчет пользователь может вывести на дашборд, настроить фильтры под конкретную роль и сохранить как отдельную версию.

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«Расширенные дашборды с гибкой аналитикой — это ответ на запрос бизнеса, который мы неоднократно встречали при работе над проектами внедрения SimpleOne. Мы сделали инструмент, который позволяет руководителям и аналитикам самостоятельно собирать нужные отчеты, настраивать фильтры, сохранять версии и видеть, какие данные действительно востребованы. Это не просто дашборды — это управляемая аналитика без кода», — сказал Михаил Лобанов, руководитель подразделения автоматизации клиентского опыта в Auxo.

«Чем больше процессов компания переводит на единую платформу, тем выше потребность в управленческих данных, которые объединяют ИТ, кадры, продажи и разработку в одном отчете. Заказчики ожидают от российского ПО возможности быстро получать такие данные и менять их состав вместе с развитием бизнеса. Поэтому на маркетплейсе SimpleOne становится все больше решений партнеров. Auxo сам ведет ИТ-процессы на SimpleOne, и «Расширенные дашборды» сделаны с позиции заказчика, а не только интегратора», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Решение уже доступно заказчикам на маркетплейсе SimpleOne.

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