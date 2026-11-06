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Наиболее востребованный функционал платформенных решений в российских компаниях в III квартале 2026 года

Компания STAQ провела исследование, направленное на выявление наиболее востребованных функций платформенных решений в российских компаниях по итогам III квартала 2026 г. Специалисты STAQ обнаружили пять основных функций платформенных решений, которые больше всего были важны для российского бизнеса в указанном периоде. Эксперты проанализировали данные, полученные в рамках проведения работ по проектам, а также в ходе встреч с представителями организаций. Об этом CNews сообщили представители STAQ.

Наиболее востребованной функцией оказалось управление процессами, задачами, сроками выполнения и ответственными - примерно 30% организаций обозначили данную опцию как чрезвычайно важную. Еще одной популярной функцией стала интеграция с «1С», ERP, MES, SCADA и другими действующими системами – данную опцию отметили 25% компаний, принявших участие в исследовании. Мобильные задания, чек-листы и фотофиксация также были в числе самых важных функций - этими опциями интересовались 20% организаций. Мониторинг оборудования и работа с данными датчиков были востребованы у 15% компаний. Оперативная аналитика, отчетность и дашборды вызвали интерес у 10% бизнес-структур.

Если отдельно рассматривать мониторинг работоспособности оборудования, то подобный функционал был востребован по ряду причин. Главная проблема компаний заключалась не в отсутствии данных, а в разрыве между событием и действием. Датчик или информационная система фиксировали отклонение, но в дальнейшем сотрудникам приходилось вручную искать ответственного, ставить задачу и контролировать ее выполнение. В настоящее время бизнесу нужен не просто мониторинг, а полный управленческий цикл: сигнал – задача – ответственный – срок – уведомление – подтверждение выполнения – аналитика. Это позволит объединить разрозненные процессы в единую систему и повысить эффективность бизнеса.

Эксперты STAQ также выявили самые востребованные функции платформенных решений в ключевых отраслях – ритейле, финансовой сфере и логистике. В III квартале 2026 г. в ритейла были востребованы такие функции, как управление открытием и эксплуатацией торговых точек, контроль этапов и подрядчиков, уведомления о просрочках, мобильные задания и фотофиксация. В финансовой сфере интерес компаний был связан с маршрутизацией заявок и документов, согласованиями, контролем SLA, разграничением доступа и аудитом действий. Особенно была важна возможность встроить новый инструмент в существующий ИТ-ландшафт, не заменяя действующие учетные системы. В логистике пользовались спросом автоматическая обработка документов: извлечение и сверка данных из инвойсов, счетов, договоров и актов, поиск расхождений и передача исключений ответственному сотруднику.

Помимо этого, были выявлены функции платформенных решений, которые были востребованы в производственной сфере. В последнее время на автоматизированном производстве цена отказа оборудования значительно выросла. В случае возникновения неполадок сразу прекращается весь выпуск продукции данного ассортимента. В связи с этим, компании хотят понимать состояние оборудования, видеть заявки и историю ремонтов, контролировать обходы и получать статистику по отдельным узлам. При этом, организации не хотят отказываться от «» и других уже внедренных решений.

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Существует ряд функций платформенных решений, которые пока сравнительно мало используются, но имеют высокий потенциал. К ним относятся: ИИ-агенты для проверки документов, поиска отклонений и подготовки рекомендаций; предиктивное обслуживание, когда система прогнозирует отказ до остановки оборудования; компьютерное зрение для контроля качества и выявления дефектов, самостоятельная low-code-настройка процессов бизнес-пользователями, а также продвинутая процессная аналитика для поиска причин задержек и повторяющихся проблем.

«Основной спрос сегодня сосредоточен вокруг прозрачности и управляемости операций. Компании хотят не просто видеть данные, а превращать каждое значимое событие в контролируемое действие. ИИ и предиктивная аналитика становятся следующим этапом - после того, как базовые процессы, ответственность и данные уже объединены в одной системе», – отметил Евгений Гусев, генеральный директор STAQ.

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