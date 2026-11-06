МТС усилила сеть в одном из центров агропромышленного комплекса Чувашии

МТС сообщает об установке новых базовых станций в поселке городского типа Вурнары Вурнарского округа. Проведенные работы повысили качество голосовой связи и увеличили скорость мобильного интернета в районе одного из крупнейших предприятий региона по производству агрохимикатов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС установили телеком-оборудование на улице Ленина. Новое качество связи стало доступно на одном из ключевых предприятий поселка по производству химических средств защиты растений и товаров бытовой химии. Обновленная сеть МТС дает бизнесу возможность применять современные цифровые решения – умное видеонаблюдение, системы автоматизированного управления производством и другие технологические разработки.

В зону нового покрытия сети МТС попали частные и многоквартирные дома, социальные и государственные учреждения, магазины, центральную библиотеку, школы, садики, техникум, концертный зал, ледовый дворец и парк Август. Теперь более 10 тыс. жителей поселка могут на новых скоростях пользоваться цифровыми сервисами, онлайн-банками, удаленно работать, общаться с близкими и получать государственные услуги.

«Поселок Вурнары известен как один из центров агропромышленного комплекса Чувашии. Здесь и в его окрестностях сосредоточены ключевые производства по переработке сельхозпродукции, развивается хмелеводство. Также округ является лидером в регионе по производству молока и картофеля. Новое качество связи МТС позволит местным жителям решать повседневные задачи, а бизнесу — применять цифровые технологии для эффективности производства, ускорения процессов и, конечно же, для привлечения новых клиентов», — сказала директор МТС в Чувашии Нина Краснова.