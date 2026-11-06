Inventorus и ЦНТИ Республики Татарстан будут вместе готовить патентные исследования для предприятий региона

Российская платформа интеллектуального анализа научно-технической информации Inventorus и ГАУ «Центр научно-технической информации Республики Татарстан» подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение задает два основных направления работы: первое — обмен научно-технической информацией, второе — совместные инициативы в области информационного обеспечения и инновационной деятельности. Об этом CNews сообщили представители Inventorus.

Региональные центры научно-технической информации помогают предприятиям, вузам и исследователям получать доступ к нужным источникам. Специалисты ЦНТИ Республики Татарстан ежедневно отвечают предприятиям на вопрос, свободна ли выбранная техническая область: определяют индексы МПК, собирают выборку документов, оценивают патентную чистоту разработки и оформляют отчет по ГОСТ. Надежность вывода зависит от полноты просмотренного массива, а охватить вручную все опубликованное в мире по теме не позволяет ни один штат, тем более что одно и то же решение в патенте, статье и отчете о НИОКР описывается разными словами.

Inventorus, в свою очередь, дает доступ к патентной и научной литературе. Соглашение соединяет эти две стороны: практическую задачу и инструмент для ее решения. Платформа ведет гибридный поиск по единому индексу публикаций, патентных документов и сведений о НИР и НИОКР, учитывая одновременно смысл запроса и совпадение конкретных терминов, а подготовку отчета по ГОСТ доводит до редактируемого черновика. Проверка состава выборки и формулировка заключения остаются за экспертом центра.

На практике стороны будут обмениваться информационными ресурсами и поддерживать совместные проекты и программы. Они также будут оказывать друг другу методическую помощь и вместе разбирать вопросы, которые возникнут по ходу работы. Представители партнеров смогут участвовать в мероприятиях друг друга.

Кроме того, соглашение позволяет создавать совместные совещательные и экспертные органы. Это означает, что содержание работы будут определять не только руководители. В обсуждение включатся специалисты, которые каждый день работают с научно-технической информацией и хорошо понимают, где инструмент действительно помогает, а где его еще нужно доработать.

«Региональные центры научно-технической информации – это место, где научные данные встречаются с производством. Там видно, какие вопросы предприятия задают на самом деле. Требования патентной экспертизы задают планку, ниже которой инструменту опускаться нельзя, и Татарстан в этом отношении один из самых требовательных регионов страны», — сказал основатель и генеральный директор Inventorus Евгений Елфимов.

«Предприятие приходит к нам с вопросом, можно ли запатентовать разработку, хотя на деле его интересует более широкое: стоит ли вкладываться в это направление. Инструмент заключения за нас не напишет, ответственность за вывод остается на центре, и мы шли на соглашение именно с таким пониманием», — отметил директор ГАУ «ЦНТИ РТ» Арсен Савва.